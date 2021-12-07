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  4. Öğrenci yurdunda vahşet! Başını satırla kesip göğsünün üzerine koydu

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını satırla kesip göğsünün üzerine koydu

07.12.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38), yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) başını satırla kesip, göğsünün üzerine koydu. Güney'in olayı gerçekleştirdikten sonra, "Deccal'i vurdum" diye bağırdığı belirtildi.

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını satırla kesip göğsünün üzerine koydu

Olay, saat 14.30 sıralarında, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan, Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde meydana geldi. Yurdun aşçısı İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti.

"DECCAL'İ VAURDUM"

Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı.

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YEMEKHANEYE KİLİTLEYİP POLİSİ ARADILAR

Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Mehmet Sami Tuğrul'un, kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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