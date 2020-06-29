Öldüren kürtajda korkunç detaylar: Ablasının eşinin DNA'sına rastlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede sanıklardan Yelda E.’nin (33) Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olarak görev yaptığı belirtildi. Diğer sanık Burçhan A.’nın da özel bir hastanede doğum uzmanı olarak yarı zamanlı çalıştığı, yeni bir muayene açmaya çalıştığı ve Yelda E.’nin de arkadaşı olduğu kaydedildi. Sanıklardan Pınar K.’nin (32) de Burçhan A.’nın (35) yeni açmaya çalıştığı muayenesinde çalışan olduğu ve sanık Serkan Ç.’nin, F.S'nin ablasının eşi olduğu vurgulandı.

GEBELİĞİ SONLANDIRMAK İSTEDİ

İddianamede olay tarihi olan 17 Ekim 2019 tarihinden birkaç gün önce maktul F.S'nin sanık Serkan Ç. ile diğer sanık Yelda E.’nin hastanesine gittiği, burada hamile olduğunu öğrendiği, gebeliğini sonlandırmak istediği fakat resmi kayıtlara yer almak istemediği anlatıldı. F'S'nin eşinin de olaydan haberinin olmadığı belirtilen iddianamede, sanık Yelda E.’nin maktule muayene yaptığı ve maktulün 6 haftalık gebe olduğu kanaatine vardığı ifade edildi.

EŞİNİN RIZASI YOKTU

Sanık Yelda E.’nin F.S'nin gebeliğini sonlandırabileceğini ancak devlet hastanesi ortamında kayıtsız şekilde bu işlemi yapamayacağını, yapılacak olan kürtaj işleminin vicdani ret hakkını kullanmayan bir hastanede yapılması gerektiğini fakat eşinin rızası olmaması nedeniyle bu işlemin resmi bir sağlık kuruluşunda yapmayacağını söylediği kaydedildi. Yelda E.’nin kürtaj işlemini arkadaşı Burçhan A.’nın muayene salonunda yapabileceğini söylediği ve maktulün de bu olayı kabul ettiği iddianamede belirtildi.