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  4. Öldüren vantilatör! 15 yaşındaki Ekrem korkunç şekilde can verdi... Akıllara durgunluk veren olay

Öldüren vantilatör! 15 yaşındaki Ekrem korkunç şekilde can verdi... Akıllara durgunluk veren olay

17.08.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te, evde bozulan vantilatörü tamir etmeye çalışan 15 yaşındaki Ekrem Metin Erol, bir anda elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden ailesi, hemen sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen sağlık ekibi küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Öldüren vantilatör! 15 yaşındaki Ekrem korkunç şekilde can verdi... Akıllara durgunluk veren olay

Karabük'te, Aydınlıkevler Mahallesi 51. Cadde'de bulunan müstakil bir evde akıllara durgunluk veren büyük bir acı yaşandı.

ARIZALI VANTİLATÖRÜ TAMİR ETMEK İSTEDİ

AA'da yer alan habere göre ailesiyle yaşayan Ekrem Metin Erol (15), arızalı olan vantilatörü tamir etmeye çalıştı. Bu sırada Erol, elektrik akımına kapıldı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden ailesi, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi.

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AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Erol'un cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erol Ailesi, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

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