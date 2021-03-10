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'Öldürme niyetim olsa sekiz tane daha kurşun vardı' dedi, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet yedi

10.03.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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'Öldürme niyetim olsa sekiz tane daha kurşun vardı' dedi, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet yedi

İzmir’de tartışığı kız arkadaşı K.T.'ye ateşlediği tabancayla, genç kadının yanındaki Nilüfer Yetim'i vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada "Öldürme niyetim olsa sekiz tane daha kurşun vardı. Bunları da kullanırdım" şeklinde savunma yapan tutuklu sanık Salih Erduğan (35) indirisiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konak ilçesinde Ekim 2018 günü yaşanan olayda, Salih Erduğan kavgalı olduğu kız arkadaşı K.T.'nin cep telefonuna, görüşmek istediğini bildiren mesaj gönderdi. K.T. de beraberine arkadaşı Nilüfer Yetim'i (45) alarak, otomobiliyle Erduğan ile buluşmaya gitti. Otomobilin yanına gelen Erduğan, camı açan K.T. ile konuşmaya başladı. Ancak ikili arasındaki konuşma tartışmaya döndü. Bu sırada Erduğan, belinden çıkardığı tabancayı direksiyon başındaki K.T.’ye ateşledi. K.T.'nin yaptığı hamleyle kurtulduğu mermi, yanındaki arkadaşı Nilüfer Yetim'in başına isabet etti. Ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yetim, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Polise teslim olanve tutuklanan Salih Erduğan hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan dava açıldı.

'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ'

İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü 12'nci duruşmasına tutuklu sanık Salih Erduğan, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin yerinde olduğunu belirten raporun kendilerine ulaştığını bildirdi. Duruşma savcısı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Merve Çimen'in sanığın cezalandırılmasını istediği duruşmada son sözü sorulan Erduğan, daha önce söylediği "Olayda hayatını kaybeden kişiyi tanımam. Herhangi bir şekilde kimseyi tasarlayıp öldürmedim. Öldürme niyetim olsa sekiz tane daha kurşun vardı. Bunları da kullanırdım. Amacım öldürmek değildi" sözlerini tekrarladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Salih Erduğan’ı ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

DHA

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