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Öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuş! Pınar Damar'ın son görüntüleri ortaya çıktı, adım adım takip etmiş

16.03.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Pınar Damar'ın Bağcılar'da bir çalılık alanda cansız bedeni bulunmuştu. Pınar Damar'ın katil zanlısı ise adli tıp önünde Damar'ın ailesiyle bekleyen kuzeninin eşi olduğu ortaya çıkmıştı. Damar cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Pınar Damar'ın öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuş! Pınar Damar'ın son görüntüleri ortaya çıktı, adım adım takip etmiş

İstanbul Bağcılar'da bir çalılık alanda cansız bedeni bulunmuştu Pınar Damar'ın. Genç kızın cinayete kurban gittiği ailesinin kayıp başvurusuyla ortaya çıkmıştı. Katili ise cenazesinde timsah gözyaşları döken eniştesi olduğu öğrenilmişti. Pınar Damar'ın öldürülmeden 1-2 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı.

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ADIM ADIM TAKİP ETMİŞ

Pınar Damar 32 yaşındaydı. Ve arkadaşlarına göre de yaşama sıkı sıkı bağımlı biriydi. Ta ki erkek terörüne kurban gidinceye kadar. Cinayet genç kızın ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı. Pınar Damar, Küçükçekmece'de erkek arkadaşıyla bir restorana yemek yemek için gitti. Yaklaşık 3-4 saat kaldı. Daha sonra restorandan ayrıldı, erkek arkadaşı onu evine bırakacaktı, arabaya bindiler ve yola çıktılar. Arkalarında ise Pınar'ın katili vardı. Onları adım adım arabayla takip etti.

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Pınar'ın son görüntüleri

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Kanal D Haber'in haberine göre Pınar tam eve çıkacaktı, o sırada yanına Metin Aydın geldi. Eniştesiydi, bir şeyler konuşmak istediğini söyledi. Pınar her şeyden habersiz arabaya binmek zorunda kaldı. Genç kadını darp etti, cinsel saldırıda bulundu ve daha sonra da öldürdü. Ve bir inşaatın yanındaki ağaçlık alana bırakıp olay yerinden kaçtı.

Adli tıp önünde böyle beklemişti! İğrenç detay ortaya çıktı, öldürmeden önce... Adli tıp önünde böyle beklemişti! İğrenç detay ortaya çıktı, öldürmeden önce...

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Adli Tıp önünde timsah gözyaşları döken Metin Aydın tutuklandı. Savcı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

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