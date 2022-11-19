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Öldürüldüğü silahı katiline satmış! Katil: 1,5 ay kadar önce 6 bin liraya aldım

19.11.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta, Harun Azkara'yı tabancayla öldüren M.D. hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 'müebbet hapis' cezası istemiyle dava açılırken, M.D.'nin güvenlik kameralarına da yansıyan cinayette kullandığı silahı, olaydan 1,5 ay önce, öldürdüğü Harun Azkara'dan 6 bin liraya satın aldığı ortaya çıktı. M.D., ''Ben, onun yanında da silah olduğunu düşündüğüm için silahımı çekip Harun'a ateş ettim. Emniyete teslim ettiğim silahla Harun'u vurdum. Bu silahı da Harun'dan 6 bin liraya aldım'' dedi.

Öldürüldüğü silahı katiline satmış! Katil: 1,5 ay kadar önce 6 bin liraya aldım

İsmetpaşa Mahallesi'nde 15 Eylül'de, M.D. ile iş yerinde para meselesi yüzünden husumetli olduğu Harun Azkara arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve iş yeri dışında M.D., tabancasıyla Harun Azkara'ya peş peşe ateş edip kaçtı. Yaralanan Azkara, götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan M.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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'SİLAHI HARUN'DAN 6 BİN LİRAYA ALDIM'

Olayla ilgili soruşturmada, M.D. hakkında, 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, M.D.'nin ifadelerine de yer verildi. Pişman olduğunu ve Harun Azkara'nın kendisine saldırarak hakaret ettiğini öne süren M.D., "Beladan kaçmak için dükkan dışarısına çıktım, arkadan gelip dışarıda da bana saldırdı. Ben, onun yanında da silah olduğunu düşündüğüm için silahımı çekip Harun'a ateş ettim. Zaten dışarıda da kavga ederken Harun elini beline attı. Her ne kadar Harun'un üzerinden silah çıkmadıysa da muhtemelen arkadaşları silahı saklamıştır. Emniyete teslim ettiğim silahla Harun'u vurdum. Bu silahı da Harun'dan 1,5 ay kadar önce 6 bin liraya aldım" dedi.

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İddianamede, tanık beyanları ve kamera kayıtlarının incelenmesinde, M.D.'nin, Harun Azkara'nın kendisine hakaret edip silah çektiğine dair beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Kasten öldürme ile suçlanan M.D.'nin yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

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(DHA)

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