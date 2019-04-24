Öldürülen gazeteci McKee son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey İrlanda’nın Londonderry kentinde öldürülen gazeteci Lyra McKee’nin cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene İngiltere Başbakanı Theresa May de katıldı.
Kuzey İrlanda’nın Londonderry kentinde geçen perşembe günü ayrılıkçı grupların gösterilerini izlediği sırada, başından vurularak öldürülen gazeteci Lyra McKee’nin cenaze töreni gerçekleştirildi. 29 yaşında yaşamını yitiren gazetecinin, başkent Belfast’daki St Anne Katedrali’nde gerçekleşen cenaze törenine İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D Higgins, Başbakan Taoiseach Leo Varadkar ve İngiltere Başbakanı Theresa May katıldı.
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