HABER

Öldürülen gazeteci McKee son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 17:49 | Son Güncelleme

Kuzey İrlanda’nın Londonderry kentinde öldürülen gazeteci Lyra McKee’nin cenaze töreni gerçekleştirildi.

Öldürülen gazeteci McKee son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey İrlanda’nın Londonderry kentinde öldürülen gazeteci Lyra McKee’nin cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene İngiltere Başbakanı Theresa May de katıldı.
Kuzey İrlanda’nın Londonderry kentinde geçen perşembe günü ayrılıkçı grupların gösterilerini izlediği sırada, başından vurularak öldürülen gazeteci Lyra McKee’nin cenaze töreni gerçekleştirildi. 29 yaşında yaşamını yitiren gazetecinin, başkent Belfast’daki St Anne Katedrali’nde gerçekleşen cenaze törenine İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D Higgins, Başbakan Taoiseach Leo Varadkar ve İngiltere Başbakanı Theresa May katıldı.

Öldürülen gazeteci McKee son yolculuğuna uğurlandı

Öldürülen gazeteci McKee son yolculuğuna uğurlandı

Öldürülen gazeteci McKee son yolculuğuna uğurlandı

Öldürülen gazeteci McKee son yolculuğuna uğurlandı

Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor
Kılıç: “Siber güvenlik tedbirlerinin önemi her geçen gün artmakta”Kılıç: “Siber güvenlik tedbirlerinin önemi her geçen gün artmakta”
“Üretim olmadan geleceği yakalayamayız”“Üretim olmadan geleceği yakalayamayız”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'deki iğrenç olayla ilgili açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kars'ta inanılmaz olay! Hızla ilerledi, her şeyi yıkıp geçti

250 metre yükseklikteki köprü gençleri çileden çıkardı

Öğrencileri isyan ettiren yol! Telleri devirip yol yaptılar

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Kolu olmayan halasından etkilendi 'Biyonik Kol' yaptı

Halasından etkilendi, öyle bir buluşa imza attı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.