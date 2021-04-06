Öldürülen Gazeteciler Günü nedir? İşte Öldürülen Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri

Seneler evvel 6 Nisan tarihinde ilk kez bir basın çalışanı Hasan Fehmi Bey öldürülmüştü. “Öldürülen Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen 6 Nisan'da Serbesti Gazetesi Çalışanı Hasan Fehmi Bey’in öldürülmesinin üzerinden tam 112 sene geçti. Peki Öldürülen Gazeteciler Günü nedir?

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?

Öldürülen gazeteciler 6 Nisan 1909 tarihinden bu yana her yıl 6 Nisan'da anılmaktadır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu (TGC) geçtiğimiz senelerde 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü nedeniyle bir basın açıklaması yapmıştı.

TGC yaptığı açıklamada, “Serbesti Gazetesi’nde eleştirel yazılarıyla tanınan Hasan Fehmi ilk basın şehididir. 6 Nisan 1909 yılında düşünceleri ve yazdığı yazıları nedeniyle öldürüldü. Hasan Fehmi’nin ardından gazeteci cinayetleri durmadı. Bugüne kadar her siyasi görüşten 66 meslektaşımız maalesef karanlık odakların hedefi oldu ve öldürüldü. Hayatını kaybeden 66 gazetecinin anısı önünde saygı ile eğiliyoruz” şeklinde konuştu.

Yazı işleri müdürü ve başyazarı olduğu Serbesti Gazetesi’ndeki yazılarında İttihat ve Terakki yönetimini eleştirdiği için 6 Nisan 1909 günü Galata Köprüsü’nde vurularak öldürülen Hasan Fehmi Bey Türkiye’de ilk basın şehidi olarak tarihe geçmiştir. Hasan Fehmi Bey’in toprağa verildiği tarih olan “6 Nisan” günü 1997 senesinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla “Şehit Gazeteciler Günü” olarak kabul edilmiştir. 2005 senesinde yine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla, bugünün adı “Öldürülen Gazeteciler Günü” olarak değiştirilmiştir.