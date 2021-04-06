Öldürülen Gazeteciler Günü nedir? İşte Öldürülen Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri

Seneler evvel 6 Nisan tarihinde ilk kez bir basın çalışanı Hasan Fehmi Bey öldürülmüştü. “Öldürülen Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen 6 Nisan'da Serbesti Gazetesi Çalışanı Hasan Fehmi Bey’in öldürülmesinin üzerinden tam 112 sene geçti. Peki Öldürülen Gazeteciler Günü nedir?
Öldürülen gazeteciler 6 Nisan 1909 tarihinden bu yana her yıl 6 Nisan'da anılmaktadır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu (TGC) geçtiğimiz senelerde 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü nedeniyle bir basın açıklaması yapmıştı.
TGC yaptığı açıklamada, “Serbesti Gazetesi’nde eleştirel yazılarıyla tanınan Hasan Fehmi ilk basın şehididir. 6 Nisan 1909 yılında düşünceleri ve yazdığı yazıları nedeniyle öldürüldü. Hasan Fehmi’nin ardından gazeteci cinayetleri durmadı. Bugüne kadar her siyasi görüşten 66 meslektaşımız maalesef karanlık odakların hedefi oldu ve öldürüldü. Hayatını kaybeden 66 gazetecinin anısı önünde saygı ile eğiliyoruz” şeklinde konuştu.
Yazı işleri müdürü ve başyazarı olduğu Serbesti Gazetesi’ndeki yazılarında İttihat ve Terakki yönetimini eleştirdiği için 6 Nisan 1909 günü Galata Köprüsü’nde vurularak öldürülen Hasan Fehmi Bey Türkiye’de ilk basın şehidi olarak tarihe geçmiştir. Hasan Fehmi Bey’in toprağa verildiği tarih olan “6 Nisan” günü 1997 senesinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla “Şehit Gazeteciler Günü” olarak kabul edilmiştir. 2005 senesinde yine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla, bugünün adı “Öldürülen Gazeteciler Günü” olarak değiştirilmiştir.
Tüm şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek haber yaparak bizleri olaylar, haberler hakkında aydınlatan haberdar eden ve hayatını kaybeden tüm gazetecileri 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü'nde anıyoruz.
Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizi saygıyla anıyorum ve öldürülen gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum.
Mesleğini onurla icra eden basın emekçilerinin Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Öldürülen gazetecileri bir kez daha anıyorum.
Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarını ve öldürülen basın çalışanlarını anıyorum.
Tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinmiş ve hayatını kaybeden tüm gazetecileri Öldürülen Gazeteciler gününde anıyorum.
Öldürülen tüm kıymetli basın mensuplarını Öldürülen Gazeteciler Gününde anıyorum. Çalışan gazetecilerin gününü kutluyorum ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum.
Kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında uğraş veren kıymetli basın çalışanlarımızın Gazeteciler Günü kutlu olsun. Öldürülen gazetecileri bu önemli günde anıyorum.
Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın emekçilerinin Gazeteciler Günü kutlu olsun. Öldürülen gazetecileri bugün de unutmayalım.