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Ölen yengesine küfrettiği için öldürülmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 17:16 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 3 gün önce dere kenarında başının arkasından vurulmuş bulunan İlhan Karayaka'nın (21), amcasının oğlu M.C.K.

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 3 gün önce dere kenarında başının arkasından vurulmuş bulunan İlhan Karayaka'nın (21), amcasının oğlu M.C.K. (16) tarafından öldürüldüğü belirlendi. M.C.K.'nin ifadesinde Karayaka'yı annesine küfrettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi.

Kısa süre önce askerliğini yapıp, Pamukova'daki ailesinin yanına dönen İlhan Karayaka, 20 Ağustos günü kayboldu. Hakkında arama çalışması başlatılan Karayaka'nın, iki gün önce, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Dua Sokak'a 500 metre uzaktalıktaki dere kenarında, cansız bedeni bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde, Karayaka'nın başının arkasından tabancayla tek el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Cinayetle ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olaya karıştıkları şüphesiyle Karayaka'nın amcası F.K., amca oğlu M.C.K., S.A. (19), O.T.'yi (16) gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgulanmasının ardından Karayaka'nın M.C.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

M.C.K.'nın ifadesinde, olayı itiraf ettiği, Karayaka'nın 5 ay önce trafik kazasında ölen annesine sürekli küfür ettiği, kendisini uyarmasına rağmen bu tavrından vazgeçmediği için kuzenini yanındaki ruhsatsız tabancayla başına bir el ateş ederek öldürdüğünü, daha sonra olayı babası F.K'ya anlattığı ve olay yerine gidip boş kovanı alarak suç aleti tabancayı sakladığını söylediği öğrenildi.

Jandarmada ifadeleri tamamlanan öz amca F.K., amca oğlu M.C.K., S.A. ve O.T.'yi Pamukova adliyesine sevk etti.

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