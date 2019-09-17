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Olgun gençleri buluşturan merkez

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin 55 yaş ve üstü vatandaşların sosyalleşmesi maksadıyla Altınşehir Mahallesi’nde hizmete sunduğu Olgun Gençlik Merkezi, ziyaretçilerin vazgeçilmez mekânı oldu.

Olgun gençleri buluşturan merkez

Nilüfer Belediyesi’nin 55 yaş ve üstü vatandaşların sosyalleşmesi maksadıyla Altınşehir Mahallesi’nde hizmete sunduğu Olgun Gençlik Merkezi, ziyaretçilerin vazgeçilmez mekânı oldu. Eğitim kurslarından atölye çalışmalarına birçok faaliyetin yapıldığı merkezi, ayda yaklaşık 2 bin 500 üye ziyaret ediyor.
Nilüfer’in dörtbir köşesinde gençlik merkezleri açan Nilüfer Belediyesi, orta yaş kuşağını da unutmadı. Nilüfer’de 55 yaş üstü yurttaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla 2016 yılında açılan “Olgun Gençlik Merkezi”, orta yaş kuşağının uğrak mekânı haline geldi.
Altınşehir Mahallesi’nde bulunan merkezde düzenlenen seminerlere, kültürel gezilere ve çeşitli eğitimlere katılan üyeler hem kendilerini geliştiriyor hem de keyifli anlar yaşıyor.
Ayda yaklaşık 2 bin 500 üyenin ziyaret ettiği ve yıl boyunca toplam 30 bin kişiyi ağırlayan Nilüfer Belediyesi Olgun Gençlik Merkezi’nde çeşitli eğitim, seminerleri ve geziler düzenlendi.
Merkezde üyelere kağıt katlama tekniği ile çanta yapımı, yoga eğitimi, İngilizce eğitimi, gitar, bağlama, ritim, yağlı boya resim, filografi, karakalem, ahşap boyama, çini, örgü, takı, giyim, kursları verildi. Mysia Fotoğraf Müzesi, Görükle Mübadele Evi ve İznik’in tarihi bölgelerini de gezen Olgun Gençlik Merkezi üyeleri, kendi Türk sanat ve halk müziği korolarını da kurdu.
Toplam 3 bin 300 metrekare alan üzerine kurulan ve çeşitli spor aletleriyle donatılmış son derece bakımlı bir bahçesi bulunan Olgun Gençlik Merkezi’nde vatandaşların sağlıklı yürüyüş yapabileceği ve stres azalttığı bilinen refleksoloji yolu da bulunuyor.
Yaklaşık 600 metrekarelik kapalı alanda ise, 4 adet atölye, satranç ve tavla gibi oyunların oynanabileceği hobi odaları, vatandaşların çocuk ve torunlarıyla birlikte güzel vakit geçirebilecekleri çocuk oyun alanı, mescit ve kitaplığın yanı sıra oturma alanı yer alıyor.
Nilüfer Belediyesi’nin insana yönelik sosyal projelerle Türkiye’de örnek olduğunu belirten Başkan Turgay Erdem, “Merkezimize gelenler boş vakitlerini değerlendirerek sunulan hizmetlerden en iyi şekilde yararlanıyor. Hayat her yaşta güzel ve bizler her yaştan yurttaşımızın refah seviyesini yükseltmek için çalışıyoruz. Yeni merkezler açarak bu ihtiyaca karşılık vermek istiyoruz” dedi.

Olgun gençleri buluşturan merkez

Olgun gençleri buluşturan merkez

Olgun gençleri buluşturan merkez

Olgun gençleri buluşturan merkez

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