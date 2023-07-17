Olivia Attwood iç çamaşırlarıyla poz verdi! "Her şey araştırma adına!"

Bradley Dack ile görkemli bir düğünle evlenen 32 yaşındaki Love Island yıldızı Olivia Attwood, belgesel dizisi Getting Filthy Rich için harekete geçti. Güzel isim geçtiğimiz günlerde striptiz kulübünde neler yaşandığını görmek için sahneye çıkmıştı.

32 yaşındaki Love Island yıldızının seks endüstrisinde nasıl para kazanılabileceğini anlamak için konfor alanının dışına çıkması hayranlarının ilgisini çekti.

Olivia son olarak yaptığı şovun sahne arkasını paylaştı. Instagram'da sahne arkası görüntülerinden oluşan bir koleksiyon paylaşarak hayranlarına dizinin yapım aşamasında neler olup bittiğine dair bir fikir verdi.

İç çamaşırlı pozlarını paylaşan sunucu açıklamasında şunları yazdı:

"Her şey araştırma adına. Bu şovu seviyorum. Onu yapan, çeken, planlayan, rol veren inanılmaz yetenekli insanları seviyorum. Hikâyelerini bizimle paylaşan büyüleyici insanları seviyorum. ITV'yi bana her zaman güvenmeye devam ettiği için seviyorum."



Hayranlar yorum bölümüne akın ederek Olivia'yı sektörde neler olup bittiğini vurguladığı için övmekte gecikmedi.



