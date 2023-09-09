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Ölmeden önce katilin adını verdi! 'Bu işin peşini bırakmayın'

09.09.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir gece kulübünde bodyguard olarak çalışan 3 arkadaşın tartışması kanlı bitti. Mert Göçmenoğlu alkolün de etkisiyle, iş arkadaşı Gürsel Uluğsu’yu bıçakladı. Göçmenoğlu, elindeki kanlı bıçakla çalıştığı gece kulübünü bastı. Uluğsu, son nefesini vermeden önce katilin adını verdi.

Ölmeden önce katilin adını verdi! 'Bu işin peşini bırakmayın'

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya göre, olay geçen yıl 14 Eylül akşamı yaşandı. Şişli’deki G. isimli gece kulübünde bodyguard olarak çalışan Mert Göçmenoğlu (27), Oğuzhan Karageyik (27) ile Gürsel Uluğsu (34), Karageyik’in evinde bir araya geldi. Üç arkadaş alkol eşliğinde sohbet etmeye başladı. Saatler süren sohbet, sabaha doğru gergin bir hal almaya başladı.

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İŞ ARKADAŞINI BIÇAKLADI!

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Göçmenoğlu ile Uluğsu arasındaki gerginlik, dakikalar içinde kanlı bir kavgaya dönüştü. Göçmenoğlu, bulundukları evin mutfağından aldığı bıçakla Uluğsu’yu bacağından yaraladı. Damarında kesik oluşan Uluğsu, bir süre tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti. Bu esnada Karageyik de bıçakla yaralandı.

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MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Uluğsu’nun vefatı sonrası Göçmenoğlu tutuklandı. Yürütülen soruşturma sonrası Göçmenoğlu hakkında müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Mahkemede savunmasını yapan Göçmenoğlu,
"Çok pişman ve üzgünüm. Öldürme kastım yoktu” dedi. Göçmenoğlu, olayın yaşandığı gün, uyuduğu esnada Uluğsu’nun kendisine tokat atarak uyandırıldığını söyledi.

"KÖPEĞİNİ DE ÖLDÜRÜRÜM"

Dosyada şikâyetçi olarak yer alan Oğuzhan Karageyik ise, olay sonrası Göçmenoğlu’nun kendisini de tehdit ettiğini öne sürerek “Bana, ‘evine gelirim köpeğini de öldürürüm’ dedi” diye konuştu.

SON SÖZÜ: BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYIN

Tanık olarak dinlenen S. G. (45) ise Uluğsu’nun vefatından önce kendisine, "Beni Mert Göçmenoğlu diye birisi yaraladı. Bana bir şey olursa bu işin peşini bırakmayın” dediğini mahkemede anlattı.

BİR ELİNDE BIÇAK DİĞER ELİNDE KÖPEK

Gece kulübünün sahibi G. U. ise ifadesinde, “Olaydan hemen sonra, Mert Göçmenoğlu beni görüntülü olarak aradı. Bir elinde köpek bir elinde kanlı bir bıçak vardı. ‘Buradan çıkıp G.’yi basacağım, herkes bana cephe aldı’ diye bağırıyordu. Oldukça alkollüydü” dedi. Dava dosyasını takip eden bir avukat, olayın, tüketilen alkolün yanı sıra kullanılan uyuşturucunun da etkisi altında yaşandığına işaret etti.


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