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  4. Ölmeden önceki fotoğrafı yürekleri dağladı! Anne-oğul karne günü hayatını kaybetti

Ölmeden önceki fotoğrafı yürekleri dağladı! Anne-oğul karne günü hayatını kaybetti

20.01.2024 08:32 | Son Güncelleme:
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Artvin'den karne günü gelen haber kahretti. Yoldan çıkan bir kamyonet yol kenarından yürüyen anne ve oğluna çarptı. Sürücünün yaralandığı olayda talihsiz anne ve oğlu hayatını kaybetti. 12 yaşındaki talihsiz çocuğun saatler önce karne heyecanı yaşadığı fotoğrafın ortaya çıkması yürekleri dağladı.

Ölmeden önceki fotoğrafı yürekleri dağladı! Anne-oğul karne günü hayatını kaybetti

Artvin'in Arhavi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarında yürüyen Hülya (40) ve oğlu Ömer Nazım Külünk'e (12) çarparak, çay bahçesine devrildi. Anne- oğulun hayatını kaybettiği kazada sürücü, yaralandı. Kazada ölen 7'nci sınıf öğrencisi Külünk'ün, kazadan saatler önce karne heyecanı yaşadığı fotoğraf yürek burktu.

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EKİPLER SEVK EDİLDİ AMA...

Kaza, akşam saatlerinde Musazade Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ö. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında yürüyen Hülya ve oğlu Ömer Nazım Külünk’e çarptı. Yoldan çıkan kamyonet takla atarak, çay bahçesine devrildi. Anne ve oğlu kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KARNE HEYECANI YAŞAMIŞTI

Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ömer Nazım Külünk'ün sınıfında karne heyecanı yaşadığı fotoğraf ise yürek burktu. Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yaşamını yitiren öğrencisi için sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı. (DHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karne Artvin
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