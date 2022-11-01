HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Olta balıkçıları sisli havada "rastgele" dedi

Olta balıkçıları sisli havada "rastgele" dedi

01.11.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mega kent İstanbul’da sabahın erken saatlerinde etkili olan sisli havayı fırsat bilen olta balıkçıları sahillere koştu.

Sisli havanın bereket getirdiğini söyleyen balıkçılar, Sarıyer sahilinde "rastgele" diyerek oltalarını denize salladı.

İstanbul’da sabahın erken saatlerinde sis etkisini gösterdi. Sisli havada balığın bol olduğunu düşünen deniz tutkunları Sarıyer sahiline gelerek balık avına çıktı. "Rastgele’’ diyerek denize oltalarını sallayan balıkçılar, heyecanla beklemeye başladı.

Sisli havada balık tutan Erol Günaydın, "Sisin olumsuz bir yanı yok, bizim için olumlu. Biz sisin daha bol balık getireceğine inanıyoruz. Bu inancımızı da halen sürdürüyoruz. Zaten sabah saatlerinde bir tane aldık. Umarım böyle devam eder. İnancımızı yitirmiş değiliz’’ dedi.

"BALIĞA SORMAK LAZIM’’

Balıkçı Önder Yıldırım, ‘’Balık tutmaya etkisi var ama her balık için değil. Çinekop, lüfer gibi balıklar sisli havayı sever. İstavrit ufak ufak boğaza girdi, biz de şuan için istavrite takılıyoruz. Sisin etki edip etmediğini balığa sormak lazım. Biz bu balığı sis varken alamadık, sis çekildiğinde yakaladık’’ diye konuştu.

"SİS VARSA DENİZDE BALIK VAR’’

Balıkçı Selami Öztürk ise, "Ben Karadenizliyim. Sisli havada balık çok olur. Hamsi sisli havayı çok sever. Özellikle hamsi çok olur. Sis varsa denizde balık var. Bu sene de Allah vermiş bereketi, deniz balık kaynıyor’’ şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hırsızlık şüphelisi: Kaçmak istesem 50 kere kaçmıştımHırsızlık şüphelisi: Kaçmak istesem 50 kere kaçmıştım
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Görevimden affımı talep ettimAK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Görevimden affımı talep ettim
"Askıya alındı" şoku! Hemen kontrol edin"Askıya alındı" şoku! Hemen kontrol edin
Anahtar Kelimeler:
Balıkçı

En Çok Okunan Haberler

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Eski Türkiye güzeline lüks sitede komşu kâbusu!

Eski Türkiye güzeline lüks sitede komşu kâbusu!

Emekli albayın esrarengiz ölümü! Yatak odasında bir not vardı...

Emekli albayın esrarengiz ölümü! Yatak odasında bir not vardı...

İlginizi Çekebilir

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.