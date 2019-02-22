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Ölü bulunan 20 yıllık imam ve eşi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 15:47 | Son Güncelleme

Manisa’nın Gördes ilçesinde 20 yıllık imam olan Hasan Arslan (52) ve eşi Fatma Arslan (49), evlerinden 35 kilometre uzaklıkta bulunan bir ahırda ayakları bağlı halde, av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu.

Ölü bulunan 20 yıllık imam ve eşi toprağa verildi

Manisa’nın Gördes ilçesinde 20 yıllık imam olan Hasan Arslan (52) ve eşi Fatma Arslan (49), evlerinden 35 kilometre uzaklıkta bulunan bir ahırda ayakları bağlı halde, av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu. İntihar ettikleri iddia edilen karı-koca, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Gördes ilçesine bağlı kırsal Karayağcı Mahallesi’ndeki camide 20 yıldır imamlık yapan Hasan Arslan ile eşi Fatma Arslan, saat 08.30 sıralarında, oturdukları evlerine 35 kilometre mesafedeki kırsal Benliali Mahallesi’ndeki bir ahırda, yakınları tarafından kanlar içinde ölü bulundu. İmam ve eşinin cenazeleriyle karşılaşan Arslan ailesinin yakınları tarafından olay jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ayakları bağlı olan çiftin çenelerinin altından av tüfeğiyle vurulmuş olduklarını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 2 çocuk annesi Fatma Arslan’ın cep telefonundan sabah saat 04.00 sıralarında, ağabeyinin kızına ’İntiharımızdan kimse sorumlu değildir’ yazılı bir mesaj gönderildiğini, notu sabah uyandığında fark eden yakınlarının da önce evlerine ardından da kontrol için gittikleri ahırda çiftin cesetleriyle karşılaştıklarını tespit etti. Çiftin ayaklarının bağlı olması nedeniyle ölümleri şüpheli bulunan çiftin cesetleri, otopsi için savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze töreni düzenlendi
Dün gece saatlerinde yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan imam ve eşi için bugün öğle namazını müteakip Gördes Ulu Camii’de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Gördes İlçe Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Gördes Müftüsü İsmail Hatıpoğlu, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gördes İlçe Müftüsü İsmail Hatıpoğlu tarafından cenaze namazı kıldırılırken, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan da helallik aldırdı ve kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından çiftin cenazesi omuzlara alınarak, cenaze aracına konuldu. Karı-koca, mahalle mezarlığına defnedildi.

Ölü bulunan 20 yıllık imam ve eşi toprağa verildi

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