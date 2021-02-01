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Ölü bulunan 4 gencin cenazeleri teslim alındı

01.02.2021 12:54 | Son Güncelleme:
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Ölü bulunan 4 gencin cenazeleri teslim alındı

Manisa Ahmetli’de bir aracın içerisinde ölü bulunan Serkan Zangal, Ümit Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın’ın cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.Olay, dün saat 17.00 sıralarında Manisa’nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi Bintepeler Atçeşme mevkisinde meydana geldi.

Manisa Ahmetli’de bir aracın içerisinde ölü bulunan Serkan Zangal, Ümit Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın’ın cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Manisa’nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi Bintepeler Atçeşme mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, art arda silah sesi duyulması üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bir otomobilde Serkan Zangal (23), Ümit Zangal (20), Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın’ın (24) cansız bedeniyle karşılaştı. Ölen gençlerin liseden arkadaş oldukları öne sürülürken, yapılan incelemelerde Serkan Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın’ın av tüfeği ile vurulduğu, Ümit Zangal’ın ölüm sebebinin ise ateşli silah olmadığı belirlendi. Ayrıca olayda kullanıldığı öngörülen av tüfeğinin ruhsatsız olduğu ve olay yerinde hayatını kaybeden Muharrem Zengin’in babasına ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 4 gencin cenazeleri, bugün yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Gençlerin yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Serkan Zangal, Ümit Zangal ve Neşet Dalgın’ın Alaşehir’de, Muharrem Zengin’in ise Ahmetli’de defnedileceği öğrenildi.

Ölü bulunan 4 gencin cenazeleri teslim alındı

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