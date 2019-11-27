Ölü bulunan geyiğin midesinden erkek iç çamaşırı çıktı!

Park görevlileri, hayvanın uzun bir süredir çöp yemiş olması gerektiğini söylüyor.

Tayland'da kurtarılma fotoğrafları sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan bir yavru deniz ineği Ağustos'ta yediği plastikten ölmüş, geçen yıl da ölen bir balinanın midesinde çok miktarda plastik bulunmuştu.

'TAYLAND'DA YILDA 75 MİLYAR PLASTİK POŞET ATILIYOR'

Park Müdürü Kriangsak Thanompun'ın açıklamasına göre bir park görevlisi 10 yaşındaki erkek geyiği 25 Kasım'da buldu. Hayvanın midesinde plastik eldiven, hazır erişte ve küçük bir havlu da çıktı.

Kriangsak, "Uzmanlar, plastik atıkların hayvanın sindirim borusunu tıkadığını düşünüyor" dedi.

Çevre örgütleri, Tayland'da bir yılda 75 milyar adet plastik poşetin atıldığını söylüyor.

Tayland Çevre Bakanı, Ocak 2020'den itibaren büyük mağazaların plastik poşet kullanımına son vereceğini açıklamıştı.

