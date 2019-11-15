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Ölü bulunan İngiliz eski subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 21:10 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda ölü bulunan İngiliz eski subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile son görüşen kişi olduğu belirtilen Kanada vatandaşı Faruk Habib'in ifadesi alındı.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL (DHA) BEYOĞLU'nda ölü bulunan İngiliz eski subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile son görüşen kişi olduğu belirtilen Kanada vatandaşı Faruk Habib'in ifadesi alındı. Habib'in ifadesinde saat 18.00 sıralarında ofisten ayrıldığını bu sırada Mesurier ve eşinin yalnız olduğunu söylediği belirtildi.

Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in ifadesinde son görüştüğü arkadaşı olarak belirtilen Faruk Habib'in polis tarafından ifadesi alındı. Poliste ifade veren Faruk Habib'in arkadaşını son derece tedirgin gördüğünü sebebini sorduğunu ancak cevap alamadığını söylediği öğrenildi. Yaklaşık 2 saat görüştüklerini söyleyen Faruk Habib'in Le Mesurier'in bir gün önce hastaneye gittiğini öğrendiğinde sağlık durumuyla ilgili sorular sorduğunu söylediği belirtildi. Faruk Habib yaklaşık 2 saat kaldığı evden ayrıldığını sırada Le Mesurier ve eşinden başka içeride kimsenin olmadığını söylediği kaydedildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, güvenlik kamera görüntülerinin incelemesinin aralıksız sürdüğünü belirttiler. James Gustaf Edward Le Mesurier'in cesedi üzerinde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeden çıkacak sonuçların soruşturmayı yönlendirmesi bekleniyor.

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