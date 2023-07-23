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Ölü sandığı akrebi eline almak isteyince hayatının şokunu yaşadı! Tam 9 saat sonra...

23.07.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’ın Sason ilçesinde korkutan bir olay yaşandı. Evinin önünde gördüğü akrebi ölü sanıp, atmak için eline almak isteyen Teyfik Kahraman, akrebin ısırmasıyla hastanelik oldu. Tedavi altına alınan adam, 9 saat sonra kendine geldi. İşte detaylar...

Ölü sandığı akrebi eline almak isteyince hayatının şokunu yaşadı! Tam 9 saat sonra...

Sason’un Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden Teyfik Kahraman, kapının önünde gördüğü akrebi ölü sandığı için eline alarak atmaya çalışırken, ısırılarak hastanelik oldu.

Akrebi kapı önünde hareketsiz vaziyette gördüğünü belirten Kahraman, "Akrebi ölü sanarak ıslak mendille elime alarak dışarı atmak istedim. Elime alma hamlesi esnasında kuyruğunu döndürmesiyle baş parmağımdan ısırması bir oldu. Hemen vakit geçirmeden hastaneye gittim. İlk müdahale olarak üç tüp kan aldılar. Tahlil neticesi çıkıncaya kadar hastanende kalmamı istediler. Ancak tahlillerin ardından, durumumun daha da kötüye gitmesinden dolayı beni müşahede altına alarak serum ve iğne takviyesi yaptılar. Başka doktorun da müdahalesiyle yaklaşık 9 saate yakın tedaviden sonra durumum iyiye doğru gidince sabah taburcu ettiler" dedi.

İHA

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Batman akrep

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