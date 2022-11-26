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Ölüleri yıkayan kadın gassal: Bu iş herkese nasip olmaz, çok şükür

26.11.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşleri gereği hüzün ve gözyaşı dolu bir ortamda çalışan gassal imamlar, pandemi döneminde büyük zorluklarla mücadele verdi. Hastalığın oluşturduğu can kayıpları ile bire bir temas halinde bulunan Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli gassal imamlar, yaşadıkları psikolojik zorlukları anlattı. Kadın gassal imamı Şükriye Ayhan, ''Bu iş herkese nasip olmaz. Çok şükür, Elhamdülillah Allah bize nasip etti. Biz hem görevimizi yapıyoruz, hem de ibadetimizi yapıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Ölüleri yıkayan kadın gassal: Bu iş herkese nasip olmaz, çok şükür

Normal cenazelere göre daha fazla önlem almalarına rağmen koronavirüse kendilerinin de yakalandığı belirten Eskişehir Şehir Hastanesi gassal imamları Hamza Özkan ve Şükriye Ayhan, son dönemlerde salgın kaynaklı vefatların azalmasıyla rahatladıklarını da belirttiler.

''COVİDLİ CENAZE GELİYOR DEDİKLERİNDE BİZİ BAYAĞI ETKİLİYORDU''

Koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin cenazelerinin geldiğini öğrendikleri zaman psikolojik olarak daha fazla yıprandıklarını belirten Eskişehir Şehir Hastanesi gassal imamı Hamza Özkan, “Pandemide çok yoğundu. Son 4-5 aydır sakinledi ve çok güzel oldu. Artık normal cenazeler geliyor. Covidli cenaze ayda 1 tane falan anca geliyor. Yani Covid bayağı bitti gibi bir şey. Covidli cenaze geliyor dediklerinde bizi bayağı etkiliyordu. Yıkamada daha detaylı giyiniyorduk. Mesela normalde 3 eldiven takıyorsak 4 eldiven takıyorduk. İki sene önce biz de Covide yakalandık. Zannedersem cenazelerden bulaştı. Ama şimdi iyi gidiyor. Çok yoğun bir dönem atlattık. Günde 10 tane Covidli cenaze yıkadığımız zamanlar oldu. Kanser ve kalp krizinden vefat eden hastaların cenazeleri çok geliyor. Covid şu anda bayağı azaldı. Tabii hastanenin de başarısı vardır bunun içinde” dedi.

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''HEM GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ HEM DE İBADETİMİZİ YAPIYORUZ''

Manevi olarak yıpratıcı bir meslek olmasına rağmen hem görev hem ibadet bir arada ilerlediği için memnuniyetini dile getiren Eskişehir Şehir Hastanesi kadın gassal imamı Şükriye Ayhan ise şu ifadeleri kullandı: “Pandemide yoğun çalıştık. Doktorlarımız, hastane çalışanlarımız yani hepimiz yoğun çalıştık. Ama çok şükür atlattık. Çok seyrek geliyor artık. Gelse de şüpheli geliyor. Şüpheliler de Covid diye geçiyor. Şu an normale döndü. Sürekli üzülenlerin içindesin, onlarla birlikte üzüntülerini paylaşıyorsun. Bir taraftan işimizi yapıyoruz, bir taraftan onlara manevi olarak yanlarında bulunuyoruz, onlara destek çıkıyoruz. Herkese nasip olmaz. Çok şükür, Elhamdülillah Allah bize nasip etti. Biz de hem görevimizi yapıyoruz, hem de ibadetimizi yapıyoruz.”

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(İHA)

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