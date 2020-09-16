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Ölüm bu kez otobüs durağında geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 12:34 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre; olay dün gece İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde yaşandı.

Eskişehir’de, bir otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; olay dün gece İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde yaşandı. Arif Ç. yönetimindeki 16 AEZ 085 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak caddedeki otobüs durağında bekleyen Tayfun Yılmaz’a çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine yanıt vermeyen Yılmaz hayatını kaybetti. Yapılan inceleme sonrası Yılmaz’ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Öte yandan otomobil sürücüsü Arif Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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