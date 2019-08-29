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Ölüm traktör üzerinde yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 21:14 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyünde yaşlı bir adam, traktörüyle evine giderken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Gökkaya tarladaki işlerinden sonra evine gitmek üzere traktörüyle hareket ettiği esnada kalp krizi geçirdi.

Ölüm traktör üzerinde yakaladı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyünde yaşlı bir adam, traktörüyle evine giderken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Gökkaya tarladaki işlerinden sonra evine gitmek üzere traktörüyle hareket ettiği esnada kalp krizi geçirdi. Gökkaya’nın yakınlarının haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede yaşlı adamın traktör üzerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölüm traktör üzerinde yakaladı

Ölüm traktör üzerinde yakaladı

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