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Ölüm yolunda kaza: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde bugün meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ölüm yolunda kaza: 1 ölü

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde bugün meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Son 11 ayda ise Ericek köyünde meydana gelen kazalar sonucu 13 hayatını kaybetti.
Kaza, Espiye ilçesi Ericek-Karaovacık yayla yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Taş yönetimindeki 34 BNB 698 plakalı araç Karaovacık Yaylası’ndan Ericek köyü istikametine doğru seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan dereye yuvarlandı. Tek taraflı meydana gelen kazada sürücü Adem Taş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan Espiye Ericek Köyü-Karaovacık Yaylası yolunda son 11 ayda meydana gelen 3 kazada toplamda 13 kişi hayatını kaybetti, 10 kişide yaralandı.

Ölüm yolunda kaza: 1 ölü

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