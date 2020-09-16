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Ölümcül zehirli ‘koca engerek’ yılanını eliyle yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 09:50 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kişi ölümcül zehirli ‘koca engerek’ yılanını eliyle yakalayarak poşete koydu.

Ölümcül zehirli ‘koca engerek’ yılanını eliyle yakaladı

Ülkemizde varlığı bilinen 55 yılan türünün en zehirlisi olan ‘koca engerek’ yılanı, ısırdığı kişinin 1-5 dakika arasında ölümüne neden olabiliyor. Kahta ilçesinde bahçede incir toplayan Abdulkadir Aydın, kurumuş otlara bastığında bacağına sarılan ‘koca engerek’ yılanını kafasından tutarak kendisini ısırmasını engelledi.

'HAREKETLERİ YAVAŞ VE SALDIRGAN BİR TÜR'

Yılanı önce poşete daha sonra kutuya koyan Abdulkadir Aydın, internetten yılanın türüne baktığında zehirli koca engerek olduğunu öğrendi. Aydın, “Öğle saatlerinde incir toplamak üzere sarp ve taşlık bölgede olan ağaçların arasına gittim. İncir topladığım esnada kuru ot yığınını fark etmedim bastım ve yılan ayağımı sarıldı. Çorap ve pantolon olduğu için bana zarar veremeden yakaladım. Bu yılan türünü daha öncede görmüştüm. Hareketlerinin yavaş ve saldırgan bir tür olduğunu biliyordum. Kendisini rahatsız etmediğiniz sürece saldırmaz ve ısırmaz. Bende yılanı poşete koydum. Daha sonra doğaya salacağım” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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