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Ölümden döndüler! 'Çok büyük bir ses geldi, korkudan dilim dönmüyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 06:42 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, etkisini aralıklarla devam ettiren şiddetli yağmur 3’ü çocuk 5 kişilik ailenin kaldığı toprak evin yıkılmasına neden oldu. Sabaha karşı yıkılan evde kalan 5 kişilik aile ölümden döndü. "Çok büyük ses geldi" diyerek o anları anlatan Yıldız Şahin, "Sese kalktık, beş kişi içerideydik. Korkudan dilim dönmüyor" dedi. Eşi Ramazan Şahin de "Çocukları pencereden son anda çıkarttım" diye konuştu.

Ölümden döndüler! 'Çok büyük bir ses geldi, korkudan dilim dönmüyor'

Korkutan olay Musalla Mahallesi'nde yaşayan Ramazan ve Yıldız Şahin çiftinin kaldığı kiralık toprak evde meydana geldi. Toprak ev, sabaha karşı belirli aralıklarla yağan yağmur yağışından dolayı yıkıldı. 3 çocukları ile birlikte evin bir odasında yatan Ramazan ve Yıldız Şahin çifti, evin çökmesi ile büyük panik yaşadı.

KOMŞULARI YARDIMA KOŞTU

Beş kişilik ailenin uyudukları odanın dışında kalan evin diğer yerleri adeta yerle bir olurken sese uyanan vatandaşlar ise Şahin ailesinin yardımına koştu. Pencereden komşuları tarafından çıkarılan aile olayı yara almadan atlatırken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri yıkılan evde ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Bütün eşyaları yıkılan ev altında kalan aile daha sonra bir komşusunun evine geçti.

"SESE KALKTIK BİZ"

Olay anını anlatan Yıldız Şahin, “Saat 03.30’da ev yıkıldı komple. Biz yatıyorduk, Biz önce bilmedik, ses gelince sese kalktık biz. Beş kişi içerideydik. Yağmurdan oldu. Biz yukarıda bir odada yatıyorduk. O yıkılmadı ama geriye kalan hepsi yıkıldı. Biz pencereden çıktık. Korkudan dilim dönmüyor. Evet sesten ve çocuklarıma bir şey olacak diye korktum. Çok büyük bir ses geldi, sese uyandık. Şimdi komşulardayız. Gece saat 03.30 nereye gideceğiz” dedi.

"KALKTIM BİZİM EV KOMPLE YIKILMIŞ"

Daha sonra konuşan Ramazan Şahin ise, “Gece saat 03.30 gibi bir ses geldi. Kalktım ki bizim ev komple yıkılmış. Çocukları pencereden dışarıya çıkarttım. Son anda çıktık. Yani çıkmasaydık çocuklar altta kalabilirdi. Şuan komşuda oturuyoruz, sabaha kadar beklemek zorundayız. Ev yağmurdan dolayı yıkıldı” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman şiddetli yağmur toprak ev

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