Ölümden önce son selfie

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) işçi olarak giden Hataylı Mehmet Ezer (42), Lefkoşa'da çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşerek, yaşamını yitirdi. Ezer'in, düşmeden önce inşaatta işçilerle fotoğraf çektirip, sosyal medyadan paylaştığı görüldü.

Lefkoşa'da, 15 katlı inşaatta çalışan Mehmet Ezer, 4'üncü kattaki işleri yaparken dengesini kaybedip, düştü. İşçi arkadaşlarının gözleri önünde zemine çakılan Ezer, ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ezer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk sahibi olduğu belirtilen Mehmet Ezer'in, ailesini memleketi Hatay'da bırakarak, 17 gün önce KKTC'ye çalışmak için geldiği öğrenildi. Ezer'in, aynı inşaattan 2 ay önce düşerek, yaşamını yitiren Yavuz Bay (19) gibi sıvacılık yaptığı belirtildi.

ARKADAŞLARIYLA SELFİE ÇEKTİRMİŞ

Öte yandan Mehmet Ezer'in, düşmeden kısa süre önce işçi arkadaşlarıyla inşaatta fotoğraf çektirip, sosyal medyadan paylaştığı görüldü.

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