HABER

Ölümden önce son selfie

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 13:53 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) işçi olarak giden Hataylı Mehmet Ezer (42), Lefkoşa'da çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşerek, yaşamını yitirdi. Ezer'in, düşmeden önce inşaatta işçilerle fotoğraf çektirip, sosyal medyadan paylaştığı görüldü.  Lefkoşa'da, 15 katlı inşaatta çalışan Mehmet Ezer, 4'üncü kattaki işleri yaparken dengesini kaybedip, düştü.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) işçi olarak giden Hataylı Mehmet Ezer (42), Lefkoşa'da çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşerek, yaşamını yitirdi. Ezer'in, düşmeden önce inşaatta işçilerle fotoğraf çektirip, sosyal medyadan paylaştığı görüldü.
Lefkoşa'da, 15 katlı inşaatta çalışan Mehmet Ezer, 4'üncü kattaki işleri yaparken dengesini kaybedip, düştü. İşçi arkadaşlarının gözleri önünde zemine çakılan Ezer, ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ezer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk sahibi olduğu belirtilen Mehmet Ezer'in, ailesini memleketi Hatay'da bırakarak, 17 gün önce KKTC'ye çalışmak için geldiği öğrenildi. Ezer'in, aynı inşaattan 2 ay önce düşerek, yaşamını yitiren Yavuz Bay (19) gibi sıvacılık yaptığı belirtildi.
ARKADAŞLARIYLA SELFİE ÇEKTİRMİŞ
Öte yandan Mehmet Ezer'in, düşmeden kısa süre önce işçi arkadaşlarıyla inşaatta fotoğraf çektirip, sosyal medyadan paylaştığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Ölümden önce son selfieÖlümden önce son selfie

PARTNERUgandalı Abdulkerim zeybek oynadıUgandalı Abdulkerim zeybek oynadı
Boğulmaktan kurtarılan iki kardeşten Kadir, hastanede öldüBoğulmaktan kurtarılan iki kardeşten Kadir, hastanede öldü
Boşanmak istediği eşi kolunu kırdı, başına 50 dikiş atıldıBoşanmak istediği eşi kolunu kırdı, başına 50 dikiş atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Memleketi Ordu'ya izne gelen askerden annesini ağlatan sürpriz

Memleketi Ordu'ya izne gelen askerden annesini ağlatan sürpriz

Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu

Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu

Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış

Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış

Kadın hırsızı elbise dolabında yakaladı!

Kadın hırsızı elbise dolabında yakaladı!

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

İcra memurları tarafından babasından alınan kız böyle haykırdı: Ben mal mıyım!

İcra memurları tarafından babasından alınan kız böyle haykırdı: Ben mal mıyım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.