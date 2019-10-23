HABER

ÖLÜMLE BİTEN 'YOL VERME' TARTIŞMASI SANIĞINA 9 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 12:35 | Son Güncelleme

Fatih'de 29 Aralık 2018'de 'yol verme' tartışması yüzünden sürücü İhsan Dinçer'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Doğuş Pertez "Kasten yaralama" suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.  İstanbul 4.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL,(DHA)
Fatih'de 29 Aralık 2018'de 'yol verme' tartışması yüzünden sürücü İhsan Dinçer'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Doğuş Pertez "Kasten yaralama" suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Doğuş Pertez getirildi. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

SANIK AVUKATI: " HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ TALEP EDİYORUZ"
Sanık Doğuş Pertez'in avukatı, "Yazılı savunmamızı tekrar ediyoruz. Mütalaaya büyük ölçüde katılıyoruz. 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ediyoruz. Bize göre olayda meşru müdafaa hükümleri oluşmuştur. Sanığın lehine olan hükümler dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

" BENİM ŞAHSI YARALAMA KASTIM YOKTU "
Sanık Doğuş Pertez'e son olarak söz verildiğinde, "Savcı mütaalasında benim olayı başlattığımı söylemiş ise de araç geri dönmese bu olay yaşanmayacaktı. Benim şahsı yaralama ya da bıçaklama kastım yoktu" şeklinde konuştu.

9 YIL 4 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, sanık Doğuş Pertez'e "Kasten yaralama" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 9 Yıl 4 ay hapis cezası verdi. Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ:
Cerrahpaşa'da 29 Aralık 2018 tarihinde sürücü İhsan Dinçer (35) ile yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Doğuş Pertez (26) arasında çıkan tartışma Dinçer'in bıçaklanarak öldürmesiyle sonuçlanmıştı. Olay sonrasında, Doğuş Pertez olay yerinden kaçmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışma sonucunda olayın zanlısı Doğuş Pertez yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

İDDİANAME:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 29 Aralık 2018'de 00.30'da Cerrahpaşa'da meydana gelen olayla ilgili soruşturmada yapılan çalışmalar neticesinde İhsan Dinçer'i bıçaklayarak öldürdüğü kişinin sanık Doğuş Pertez olduğu belirtiliyordu.
İddianamede, tanık beyanları ve otopsi raporuna göre Dinçer'in bıçaklanmasında olayın ani gelişmesi, taraflar arasında önceye dayalı bir husumetin olmaması, sanığın birden fazla bıçaklama ihtimali olduğu halde tek bıçak darbesi vurması dikkate alındığında sanık Doğuş Pertez'in kastının yaralamaya yönelik olduğu anlatılıyordu. Sanık Doğuş Pertez'in "Kasten yaralama" suçundan 9 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Görüntü dökümü:
---------------------
-ARŞİV

PARTNER Savaşçı'nın Teğmen Çiğdem'i, gerçekte bambaşka biri! Instagram pozları mest etti Savaşçı'nın Teğmen Çiğdem'i, gerçekte bambaşka biri! Instagram pozları mest etti
Mobilya kumaşları, öğrencilere kalemlik olduMobilya kumaşları, öğrencilere kalemlik oldu
Yaşlıların hayatını kolaylaştıran hizmetYaşlıların hayatını kolaylaştıran hizmet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü

Eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti

Son dakika! Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.