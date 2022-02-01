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  4. Ölümle burun buruna! Düşmek üzere olan çocuğu son anda kurtardı

Ölümle burun buruna! Düşmek üzere olan çocuğu son anda kurtardı

01.02.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır’ın başkenti Kahire’de bir binanın 3’üncü katından sarkan çocuk, düşmek üzereyken komşuları tarafından son anda kurtarıldı.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeydoğusundaki Ain Shams bölgesinde bir binanın 3’üncü katında bulunan dairenin penceresinden sarkan küçük çocuk son anda kurtarıldı.

Çevredeki vatandaşlar çocuğun düşme ihtimaline karşı binanın altında battaniye açarken, alt katta oturan komşular camdan yukarı çıkarak küçük çocuğu kurtardı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Çevredekiler tarafından anbean kaydedilen kurtarma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından iki Mısırlı genç “kahraman” ilan edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahire
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