Ölümle burun buruna gelmeden saniyeler önce çekildi! Yavaş yavaş yanına böyle yaklaşmış

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    30.08.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bir sörfçünün köpek balığı saldırısında bacağını kaybetmeden birkaç saniye öncesinde çekilen fotoğraf karesi gündem yarattı. Denizde oluşan dalgalanmanın ardından kendisine saldıran köpek balığıyla yarım dakika boyunca mücadele eden Tony Begg mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı.

    Avustralya'nın Yeni Güney Galler kentindeki Lighthouse Plajı açıklarında 4 metrelik bir köpek balığının saldırısından hemen önce çekilen bir görüntü de Tony Begg denizde sörf yaparken görülüyor. Görüntüde denizde oluşan hafif bir dalgalanmasının sonrasında köpek balığının Begg’e saldırdığı belirtildi.

    MUCİZEVİ BİR ŞEKİLDE KURTULDU

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    Birkaç metre uzaklığındaki köpek balığından habersiz olan 44 yaşındaki adam yarım dakika boyunca saldırıdan kurtulmak için yoğun bir çaba sarf etti. NSW Polis Başmüfettişi Martin Burke, "Raporlara göre bir adam 30 saniye boyunca bu köpek balığıyla savaşmaya çalıştı ve kıyıya yüzerek çıkmayı başardı. Alt bacağında ciddi şekilde yaralar olduğunu fark etti. Anladığım kadarıyla sürekli ve uzun süreli bir saldırıydı.” ifadelerini kullandı.

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    News.com.au'nun haberine göre iki çocuk babası adam kaldırıldığı hastanede bir bacağını kaybetti ve ikinci bacağını kurtarmak için kritik bir operasyon geçirdi. Plajın olası saldırılarla ilişkin olarak önlem amacıyla bir süreliğine kapatıldığı ifade edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Avustralya köpek balığı

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