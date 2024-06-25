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Ölümlü jet ski kazasında kahreden detaylar! Can yeleği takmışlar... İfadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım, gücüm yetmedi

25.06.2024 13:47
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Bursa'da İznik Gölü'nde 25 yaşındaki Kübra Özdemir'in boğularak öldüğü jet ski kazasında detaylar ortaya çıktı. Jet skiyi kullanan ve kaza sonrası gözaltına alınan 23 yaşındaki Onur Işık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Işık'ın ifadesinde, suya düşen Özdemir'i kurtarmaya çalıştığını ancak gücünün yetmediğini söylediği öğrenildi. Özdemir'in yüzme bilmediği ve can yeleği takmadığı belirlendi.

Ölümlü jet ski kazasında kahreden detaylar! Can yeleği takmışlar... İfadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım, gücüm yetmedi

Bursa'da M.A.'ya ait otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Kübra Özdemir, mesai arkadaşı Onur Işık ve yanında 20 yıl önce satın aldığı jet skiyi getiren patronuyla İznik Gölü'nün kenarına gitti.

Kübra Özdemir, gölde gezip fotoğraf çektirmek için patronundan izin alıp, arkadaşı Onur Işık ile birlikte jet skiye bindi.

CAN YELEĞİ TAKMAMIŞLAR

Can yeleği takmayan ve emniyet kordonu olmayan iki arkadaş, göle açıldı. Bir süre sonra Onur Işık'ın kullandığı jet ski devrildi, iki arkadaş göle düştü.

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Yüzme bilmediği belirtilen Kübra Özdemir kaybolurken, Onur Işık ise hız motoruna tutunup yardım bekledi.

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI ÖZDEMİR'E ULAŞILDI

Sahildekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen jandarma botu, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Kübra Özdemir'e ulaştı.

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KAPL MASAJI YAPILDI AMA...

Kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta su yüzeyinde hareketsiz bulunan Özdemir, jandarma botuna alınıp yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

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Kübra Özdemir, dün Bursa'da toprağa verildi.

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ARKADAŞININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İznik Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinde, jet skinin devrilmesiyle suya düştüklerini belirten Onur Işık'ın, "Kübra'yı kurtarmaya çalıştım. Ancak gücüm yetmedi. Jet skiye tutunarak, yardım gelmesini bekledim" dediği öğrenildi.

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Işık, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Bursa Jet Ski
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