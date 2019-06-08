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"Ölümlü kaza oranlarındaki istatistikler Avrupa ortalamalarının altında"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 15:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil: - "Maalesef ülke olarak ölümlü kazalarımız önceki yıllarda çok yüksekti. Bugün Avrupa ortalamasının altına indi. Son üç aylık ölümlü kaza oranlarındaki istatistiklerimiz Avrupa ortalamalarının altına indi"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Son üç aylık ölümlü kaza oranlarındaki istatistiklerimiz Avrupa ortalamalarının altına indi." dedi.

Erdil, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Yalova-Bursa kara yolunda gerçekleştirilen trafik denetimlerini yerinde inceledi.

Gemlik ilçesi Engürücük mevkisindeki uygulama noktasına gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Erdil, yol kontrolü için durdurulan araçlardakilerle sohbet edip, çocuklara oyuncak verdi.

Erdil, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatilinde trafik kazalarını en aza indirmek için yoğun bir çalışma programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yalova ve Bursa'da dönüş trafiğini kontrol ettiğini ifade eden Erdil, "Artık, bayram tatili bitmek üzere, dönüşler başladı. Günlük ortalama 9 bin 200 tim, 18 bin trafik polisi, 11 günlük süre içinde de 101 bin tim, 186 bin trafik görevlimiz trafik denetimi amacıyla Türkiye'nin bütün sathında çalıştı. Bayram süresince çok şükür önceki yılın bayramlarına nazaran ölümlü kazalarda yüzde 54 civarında azalma oldu. Toplam trafik kazalarında yüzde 57 civarında azalma oldu. Bu bölgede de benzer trafik istatistikleri de ortaya çıktı." diye konuştu.

Erdil, yüksek takip, denetim ve rehberlik amacıyla kara yollarındaki trafik denetimlerine katıldıklarının altını çizdi.

İçişleri Bakanlığının 2019 yılını trafik kazalarıyla mücadele yılı olarak ilan ettiğini ifade eden Erdil, şunları aktardı:

"Bu konuda geliştirdiğimiz 11 proje var. Bu projeler çerçevesinde eğitim, denetim, takip, yaya öncelikli trafik düzeninin oluşturulması gibi projelerimiz var. Diğer kurumlarla ortak sürdürdüğümüz projeler var. Bu projeler vasıtasıyla geçen 5 aylık süre içinde yapılan uygulamalar çok etkin olarak trafik kazalarının aşağı inmesini sağladı. Maalesef ülke olarak ölümlü kazalarımız önceki yıllarda çok yüksekti. Bugün Avrupa ortalamasının altına indi. Son üç aylık ölümlü kaza oranlarındaki istatistiklerimiz Avrupa ortalamalarının altına indi."

Amaçlarının sürücülerin ve vatandaşların farkındalık oranını yükseltmek, duyarlılığı artırmak olduğunu dile getiren Erdil, "Farkındalık ve duyarlılık arttığı sürece trafik kazalarında düşüş olduğunu gördük. Yaptığımız teknik ve bilimsel çalışmalarda denetim ve kontrol riskinin sürücülerde daha yüksek duyarlılık oluşturduğunu gördük. Sürücülerin daha titiz davrandığını gördük. Kaza oranlarının da düştüğünü gördük. Bu istikamette Bakan Bey, trafik denetim ekiplerinin ve sahada fiziksel olarak görünürlüğün artırılması konusunda çalışmaların devam edilmesi talimatını verdi." sözlerine yer verdi.

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bayram Bursa denetim İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil trafik yoğunluk yol

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