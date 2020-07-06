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Olympus kameraları da artık webcam olabilecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.07.2020 12:26 | Son Güncelleme

Olympus kameraları artık PC için yayınlanan yeni bir uygulama ile PC üzerinde webcam olarak kullanılabilecek. Böylece markanın kaliteli donanımı ile daha yüksek kaliteli bir video konferans deneyimi yaşamak mümkün olacak.

Olympus kameraları da artık webcam olabilecek

Ancak şimdilik bu uygulama sadece Windows üzerinde ve markanın belli model kameraları için çalışıyor olacak.

İLGİNÇ MİKROFON DETAYI

Webcam uygulaması şimdilik sadece OM-D E-M1X, OM-D E-M1, OM-D E-M1 Mark II, OM-D E-M1 Mark III veOM-D E-M5 Mark II modelleriyle çalışacak. Uygulamayı PC’ye kurduktan sonra kameraları USB üzerinden PC’ye bağlamak ve uygulamayı çalıştırmak yeterli olacak. Ancak kameralar mikrofon görevi görmeyecek. Kullanıcılar hala PC’nin kendi mikrofonunu veya harici bir mikrofon kullanmak zorundalar.

Firmanın fotoğraf makinesi bölümü aslında, Sony’in VAIO laptoplarını satın alan şirket tarafından satın alınacak olsa da Olympus ürünlerini desteklemeye hala devam ediyor.

Canon ve Panasonic de kısa süre önce webcam uygulamalarını piyasaya sürmüşlerdi. Öyle görünüyor ki Covid-19 deneyimi, fotoğraf makinesi üreticilerinde artık webcam uygulamasını standart hale getirecek.

Dijital fotoğraf makinelerinin PC üzerinde webcam olarak işlev görmesi aslında çok basit bir yazılım müdahelesi ile mümkün olabilecek özellik. Ancak kamera üreticileri bugüne kadar bu basit işlevi cihazlarına eklemeyerek, PC üzerinden yayın yapmak isteyen insanları uzun süre ayrı webcam satın almaya ve laptop’un dahili webcam’ini kullanmaya mecbur bırakmışlardı. Mobil devrimin ardından ise tüm cep telefonlarının kameralı olması ve video görüşmelerin kolaylaşması, webcam’lere olarak talebi yok etti.

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