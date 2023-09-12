Ömer Çelik AK Parti MYK toplantısı sonrasında açıklamalar yapıyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yapıyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

(12 Eylül darbesinin 43. yılı) Hukuk dışı vatanseverlik olmaz, her darbe ihanettir. 15 Temmuz'un farklı bir tarafı var. Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirmeye çalıştığı bu darbe girişimi milletimizin iradesiyle karşılaşmış ve sonuca ulaşamamış, darmadağın edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın o gece yaptığı çağrı ve liderlik milletimizin ortaya koyduğu duruş demokrasimize ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağımız bir dönemin başlangıcı olmuştur. Dolayısıyla 15 Temmuz darbe girişimine verilen cevap ülkemizdeki bütün darbelere verilmiş net bir cevap olmuştur.

(Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından 12 Eylül açıklamalarıyla ilgili) O günden beri kanun içerisinde, hukuk içerisinde alınan tedbirlere Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bir sivil darbe diyerek, aslında darbecilerin kullandığı bir literatürü kullanıp sürekli olarak 15 Temmuz'daki darbe girişimine bir mazaret üretmeye çalıştıklarının farkında değiller ya da farkındalar ama maalesef bu çirkin yolu takip etmeye devam ediyorlar. CHP Genel Başkanı bir kez daha, seçimlerde aldığı yenilgiye mazaret üretmek için kullanılmaya çalışıyor. Lafın nereye gittiğini bilmeden kendinin demokrat olmadığını ispatlayan açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu darbe literatürü kullanıyor. Darbeye karşı tedbirleri sivil darbe olarak niteliyor.

Geçen MYK'dan bu MYK'ya gündemi belirleyen en önemli konulardan bir tanesi Tahıl Koridoru oldu. Savaş bütün dünya sistemini etkiledi. Barış konusunda ısrar edenin Sayın Cumhurbaşkanımızı olduğu bir kez daha görüldü. Tahıl Koridoru anlaşmasının yenilenmesi ihtiyacı

konusunca Cumhurbaşkanımız girişimlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanımız girişimlerini sürdürmeye devam ediyor. Biz Karadeniz'in herhangi bir şekilde çatışma ortamında olmasını istemiyoruz. BM insiyatifiyle Rusya ve Ukrayna ile birlikte bu sürecin yürütülmesini istiyoruz.

G-20'de Türkiye'nin Tahıl Koridoru çabaları takdir edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın destek verdiği Afrika Birliği'nin G-20'ye kabul edilmesi çok önemlidir. Bu tip zirvelerde küresel kuzey ve küresel güneyde birtakım kararların alınmasıdır. Son zamanlarda kutsal kitaplara dönük saldırılar dünyada faşist dalga halini almıştır. Düşünce hürriyeti adı altında nefret suçlarının giderek yaygınlaştığı bir tablo ortaya çıkıyor. Biz bütün demokratik ülkeleri buna tedbir almaya çağırıyoruz.

Seçimler sonrasında ortaya çıkan tabloyla AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sıkılaşmaya başladığı gelişmeler ile de karşı karşıyayız. Bu çerçevede vize serbestisi ve gümrük birliğinin güncellenmesi konuları öne çıkmaktadır. Vize serbestisi konusunda değişik modeller üzerinde çalışılıyor. Türkiye-AB ilişkilerinin daha istikrarlı bir yapıya kavuşması gerekli olacaktır.



