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Ömer Çelik: Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2020 21:25 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir görüşü savunmak için kadına dönük sözel şiddet kullanmak, bir görüşü eleştirmek için kadınların insanlıklarına, şahsiyetlerine, namuslarına saldırmak utanılması gereken bir barbarlıktır. İlk ve son sözümüz şudur: Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz" dedi.

Ömer Çelik: Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir sosyal, hukuki ve siyasi tartışmada herkes kendi fikrini doğru, karşısındakini yanlış bulabilir. Bu çok doğaldır. Ama kim ki bir şeyi kadınlara karşı sözel şiddet kullanarak savunuyor ya da kadınlara hakaret ederek eleştiriyor ise, dediği yok hükmündedir. Bir kişinin kadınlara karşı kullandığı dil, kendi insanlığına verdiği nottur. Hiçbir siyasi, sosyal veya hukuki tartışmada kimse mutlak doğruyu temsil edemez. Sosyal, hukuki ve siyasi konularda kadınların şahsiyetlerini hedef almak utanç vericidir. Farklı fikirler ancak medeni ortamda birbiriyle rekabet edebilir. Medeni olmayan atmosferde fikir yaşamaz. Özellikle kadınlara karşı medeni olmayan dil kullanılması çok ayıptır ve cehalettir. Kadınlara karşı kullanılacak tek dil, saygı dilidir. Bunun dışında her yaklaşım barbarlıktır. İnsan vicdanı kadına dönük sözel ve fiziki şiddeti mutlak biçimde reddeder. Bir görüşü savunmak için kadına dönük sözel şiddet kullanmak, bir görüşü eleştirmek için kadınların insanlıklarına, şahsiyetlerine, namuslarına saldırmak utanılması gereken bir barbarlıktır. İlk ve son sözümüz şudur: Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz" ifadelerini kullandı.

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