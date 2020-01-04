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  4. Ömer Çelik’ten 'şehit cenazesi' açıklaması

Ömer Çelik’ten 'şehit cenazesi' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 19:21 | Son Güncelleme

ANKARA,(DHA- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Alevi askerin cenazesine devletin zirvesi ve Genelkurmay katılmadı’ yönündeki haberleri yalanlayarak, “Şehidimizin cenazesine devlet erkanı, her zamanki usulüne uygun şekilde siyasetçi, kamu yöneticisi ve askeri yetkililer olarak şükran duygularıyla, rahmet dileyerek katılmıştır” dedi.

ANKARA,(DHA- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Alevi askerin cenazesine devletin zirvesi ve Genelkurmay katılmadı’ yönündeki haberleri yalanlayarak, “Şehidimizin cenazesine devlet erkanı, her zamanki usulüne uygun şekilde siyasetçi, kamu yöneticisi ve askeri yetkililer olarak şükran duygularıyla, rahmet dileyerek katılmıştır” dedi.
Ömer Çelik, Pençe-3 harekat bölgesinde şehit olan Berkay Işık'ın İstanbul'da düzenlenen cenaze töreni için "Alevi askerin cenazesine devletin zirvesi ve Genelkurmay katılmadı” yönündeki haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Şehitlerimizi ebedi aleme uğurlarken yapılan provokatif haberler son derece üzücüdür. ’Alevi askerin cenazesine devletin zirvesi ve Genelkurmay katılmadı’ şeklinde haber yapılması tam bir yalan haber örneğidir" diyen Çelik şu ifadeleri kullandı:
“Şehitlerimizi ebedi aleme uğurlarken yapılan devlet töreninde bir ayrımcılık yapılması asla söz konusu değildir, olamaz. Şehadet mertebesine erişmiş her bir şehidimize devletimiz ve milletimiz şükran duygularıyla sahip çıkmaktadır. Şehidimizin cenazesine devlet erkanı, her zamanki usulüne uygun şekilde siyasetçi, kamu yöneticisi ve askeri yetkililer olarak şükran duygularıyla, rahmet dileyerek katılmıştır. Şehitlerimiz ülkemiz için en yüksek fedakarlığı üstlenerek, birlik içinde, onurlu ve hür yaşayalım diye canlarını feda ediyorlar. Onların cenazeleri üzerinden yalan haber üretmek ve ayrımcılık yapmak en büyük sorumsuzluk ve şehitlerimize yapılan saygısızlıktır.”

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