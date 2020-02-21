Ömer Faruk Kavurmacı için istenen ceza belli oldu

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı getirilirken, tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı da hazır bulundu. Firari sanık Ahmet Said Kavurmacı ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada savcı, celse arasında verdiği mütalaasını okudu.

SAVCI MÜTALAASINI OKUDU

Duruşma savcısı, celse arasında verdiği mütalaasını tekrar ettiğini ifade ederek sanıklar sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı ve babası Mustafa Şevki Kavurmacı'nın FETÖ üyesi olduklarının anlaşıldığından alt sınırdan uzaklaşılarak 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Diğer sanık Ahmet Sait Kavurmacı'nın dosyasının ise ayrılması istendi. Mütalaaya karşı söz verilen müdahil Cumhurbaşkanlığı avukatı Mehmet Ali Alagöz, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

BABA KAVURMACI: ÜÇ DEFA "YAŞASIN TÜRKİYE" DİYEREK SAVUNMASINI TAMAMLADI

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan Mustafa Şevki Kavurmacı, "İnsan şerefiyle yaşar, insan vatan sevgisiyle yaşar, hayatımı ülkem için çalışmakla geçirdim. 80 yaşıma dayandığım bu zamanlarda en asılsız iddialarla suçlandım. Böyle yaşanmıyor. Böyle yaşamayı zillet kabul ediyorum" dedi.