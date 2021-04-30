HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Omuz atma' kavgası korkunç bitti: 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

'Omuz atma' kavgası korkunç bitti: 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

30.04.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da omuz atma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklanarak yaralanan 17 yaşındaki İsmail Emeksiz hastanede hayatını kaybetti.

'Omuz atma' kavgası korkunç bitti: 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı’nda karşılaşan Kütahya Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki İsmail Emeksiz ile İ.B.M. (18) arasında omuz atma ve yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Kavgaya dönüşen olayda İ.B.M., İsmail Emeksiz’i göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Emeksiz doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince yakalanan zanlı İ.B.M., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

12

13

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHalil Sezai: Hapishane iyi geldiHalil Sezai: Hapishane iyi geldi
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'alkol yasağı' açıklamasıİçişleri Bakanı Soylu'dan 'alkol yasağı' açıklaması
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kütahya

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Maldivler'den bikinili poz

Maldivler'den bikinili poz

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.