ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 17 ŞUBAT 2023! On Numara çekiliş ve sonuç ekranı

On Numara çekilişi, Milli Piyango'nun sevilen yarışmaları arasında yer alıyor. Çekiliş haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Milyonlarca vatandaş çekiliş saatini heyecanla bekliyor. Bu akşam haftanın son On Numara çekilişi gerçekleştirilecek. Peki On Numara çekilişi açıklandı mı, kurallar neler? İşte 17 Şubat bilet ve çekiliş sorgulama ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek. On Numara çekilişi MPİ web sitesinden canlı takip edilebilecek. Noter huzurunda yapılacak olan çekilişe ilgi oldukça yoğun.

** ON NUMARA ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA KURALLARI NEDİR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

On Numara tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsiniz.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.