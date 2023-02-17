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ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 17 ŞUBAT 2023! On Numara çekiliş ve sonuç ekranı

17.02.2023 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu meraklılarınca araştırılıyor. Bu akşam Milli Piyango'da haftanın son On Numara çekilişi gerçekleşecek. Çekiliş, canlı yayınlanacak. Peki, On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, kuralları neler? İşte 17 Şubat On Numara bilet ve sonuç ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 17 ŞUBAT 2023! On Numara çekiliş ve sonuç ekranı

On Numara çekilişi, Milli Piyango'nun sevilen yarışmaları arasında yer alıyor. Çekiliş haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Milyonlarca vatandaş çekiliş saatini heyecanla bekliyor. Bu akşam haftanın son On Numara çekilişi gerçekleştirilecek. Peki On Numara çekilişi açıklandı mı, kurallar neler? İşte 17 Şubat bilet ve çekiliş sorgulama ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek. On Numara çekilişi MPİ web sitesinden canlı takip edilebilecek. Noter huzurunda yapılacak olan çekilişe ilgi oldukça yoğun.

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ON NUMARA KURALLARI NEDİR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

On Numara tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsiniz.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

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