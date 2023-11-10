HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. On Numara saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? On numara nasıl oynanır? 10 Kasım Milli Piyango ekranı

On Numara saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? On numara nasıl oynanır? 10 Kasım Milli Piyango ekranı

10.11.2023 18:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara saat kaçta çekiliyor ekranı şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. 10 Kasım 2023 Cuma akşamı Milli Piyango'da On Numara çekilişi gerçekleştirilecek. Haftanın son çekilişiyle kapanış yapacak olan On Numara çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, On Numara saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? On numara nasıl oynanır? 10 Kasım Milli Piyango ekranı

On Numara saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? On numara nasıl oynanır? 10 Kasım Milli Piyango ekranı

On Numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. On numara çekilişi haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. Şans oyunu severler 'On Numara tahmin' ekranını yoğun bir şekilde sorguluyor. Haftanın son çekilişi olan 10 Kasım Cuma çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI 10 KASIM!

On numara çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Canlı olarak ve noter huzurunda ekrana gelecek olan On numara çekilişi 10 Kasım Cuma akşamı saat 20:00'de yapılacak.

[10 KASIM ON NUMARA CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

6 KASIM 2023 ON NUMARA SONUÇLARI

ON NUMARA SONUÇLARI 6 KASIM 2023 bilet sorgulama ON NUMARA SONUÇLARI 6 KASIM 2023 bilet sorgulama

ON NUMARA NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara'da 6 Kasım'da gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihli çıkmamış ve büyük ödül devretmişti. Bu akşam yapılacak çekilişte On Numara ikramiyesi 383.604,35 ₺ olarak açıklandı.

ON NUMARA HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

On numara çekilişi haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Haftada iki gün yapılan çekiliş saat 20.00'de Milli Piyango İdaresi'nin web sayfasından ve Youtube kanalından canlı takip edilebiliyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ay ve yıldızın duygulandıran buluşmasıAy ve yıldızın duygulandıran buluşması
Plakaları sökülmüş araçla kaçmaya çalıştı! Kompanio Bello karteline düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktıPlakaları sökülmüş araçla kaçmaya çalıştı! Kompanio Bello karteline düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı
"Hangi modele benzeyecek?" sorusu yanıt bulmuş olabilir"Hangi modele benzeyecek?" sorusu yanıt bulmuş olabilir
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango on numara sonuçları on numara tahmin
En Çok Okunan Haberler
Emeklilere 5 bin lira ödenecek tarih belli oldu

Emeklilere 5 bin lira ödenecek tarih belli oldu

CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı

CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı

İYİ Parti'de istifa depremi!

İYİ Parti'de istifa depremi!

Atatürk'e benzerliğiyle popüler olan Serdar Görel 09.05'te canlı yayın açtı! Yüksek miktarda bağış topladı

Atatürk'e benzerliğiyle popüler olan Serdar Görel 09.05'te canlı yayın açtı! Yüksek miktarda bağış topladı

Sosyal medyada bu videoya tepki! Atatürk'e büyük saygısızlık

Sosyal medyada bu videoya tepki! Atatürk'e büyük saygısızlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözler! 'Sen bir darbecisin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözler! 'Sen bir darbecisin'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.