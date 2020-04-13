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On Numara sonuçları 13 Nisan, 923. hafta çekilişi canlı yayın izle

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 09:28 | Son Güncelleme

Bu akşam 923. hafta On Numara sonuçları için çekiliş yapılacak. Haftanın kazananları belli olacağı çekilişte noter huzurunda 22 adet numara belirlenecek. On Numara çekilişlerinde tam 50 haftadır devir gerçekleşmiyor ki bu yüzden bu hafta bu seri devam edecek mi merak ediliyor. İşte 13 Nisan On Numara sonuçları ile ilgili detaylar...

On Numara sonuçları 13 Nisan, 923. hafta çekilişi canlı yayın izle

Nisan ayının ortasına geldik ve koronavirüs salgını ile yaşamaya devam ediyoruz. Bu zor günlerde insanlar müjdeli bir haber almak istiyorlar. Bugün, 923. hafta On Numara sonuçları belki de birileri için bir müjdeli haber olabilir.

Bu akşam MPİ'nin Ankara'daki merkezinde çekiliş yapılacak ve noter huzurunda yapılacak bu çekiliş internetten de canlı yayımlanacak. Nisan ayının ikinci On Numara çekilişinden nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor. 50 haftadır devretmeyen On Numara’da sonunda devir yaşanacak mı yoksa büyük ikramiye talihlisi çıkacak mı?

Siz de bu çekiliş için kupon doldurduysanız akşam MPİ canlı yayınını takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilir ve kuponunuzu buna göre sorgulayabilirsiniz. İşte 13 Nisan On Numara sonuçları ve çekiliş ile ilgili detaylar...

NUMARALAR CANLI YAYINDA BELİRLENECEK!

13 Nisan 923. hafta On Numara çekilişi saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 13 Nisan çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

13 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 923. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

843. hafta On numara sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun 922. hafta çekilişinde, kazandıran numaralar 2, 7, 8, 11, 12, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 49, 52, 55, 57, 60, 61, 73, 74 ve 79 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 81 kişi 3 bin 433 lira 80'er kuruş, 8 bilen 1509 kişi 184 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 621 kişi 25 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 96 bin 291 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 144 bin 237 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Eskişehir'in Odunpazarı ve İzmir'in Foça ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

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