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  4. ON NUMARA SONUÇLARI 21 NİSAN 2023: On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? Çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI 21 NİSAN 2023: On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? Çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

21.04.2023 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. 21 Nisan 2023 Cuma akşamı Milli Piyango'da On Numara çekilişi gerçekleşecek. Haftanın ilk çekilişiyle açılış yapacak olan On Numara çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango ile 21 Nisan 2023 On Numara çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama...

ON NUMARA SONUÇLARI 21 NİSAN 2023: On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? Çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

On Numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. On numara çekiliş haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. On Numara 21 Nisan Cuma çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

On numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. On numara çekilişi 21 Nisan Cuma akşamı saat 20:00'de gerçekleştirilecek.

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ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.


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