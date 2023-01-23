ON NUMARA SONUÇLARI 23 OCAK AÇIKLANDI! On Numara çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

On numara çekiliş, Milli Piyango'nun sevilen çekilişleri arasında yer alıyor. On numara çekiliş haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 23 OCAK AÇIKLANDI!

On numara çekiliş sonuçları açıklandı. On numara çekiliş 23 Ocak Cuma akşamı saat 20:00 itibariyle gerçekleşti. Çekiliş sonuçlarını buradan ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR;

2 - 3 - 4 - 8 - 11 - 18 - 25 - 27 - 31 - 35 - 39 - 46 - 48 - 53 - 54 - 56 - 60 - 68 - 69 - 73 - 75 - 78

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



