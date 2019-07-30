On Numara sonuçları 29 Temmuz: 5 kişiye müjde!

MPİ’nin her Pazartesi düzenlediği On Numara çekilişinin 886.sı gerçekleştirildi. 29 Temmuz On Numara sonuçları Ankara, Bursa, Mersin, İstanbul ve İzmir’den beş talihlinin yüzünü güldürdü. Milli Piyango İdaresinin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 22 numaradan 10 tanesini tahmin etmeyi başaran 5 talihlinin her biri 66 biner TL kazandılar. İşte haftanın On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 23, 26, 35, 36, 42, 46, 49, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 76 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 886. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi 66 bin 90 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 137 kişi bin 608 lira 85'er kuruş, 8 bilen 2 bin 481 kişi 88 lira 80'er kuruş, 7 bilen 23 bin 830 kişi 17 lira 80'er kuruş, 6 bilen 136 bin 168 kişi 3 lira 20'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 163 bin 404 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Altındağ, Bursa'nın Osmangazi, Mersin'in Tarsus, İstanbul'un Ümraniye ve İzmir'in Foça ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 203 bin 2 lira 10 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 878 bin 112 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 489 bin 556 lira 7 kuruş aktarıldı.

