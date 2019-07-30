HABER

On Numara sonuçları 29 Temmuz: 5 kişiye müjde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 08:43 | Son Güncelleme

Haftanın On Numara sonuçları belli oldu ve yapılan bu çekilişin kazananı çok oldu. İşte 5 kişinin 10 bilmeyi başardığı 29 Temmuz tarihli On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar ile ikramiye dağılımı...

On Numara sonuçları 29 Temmuz: 5 kişiye müjde!

MPİ’nin her Pazartesi düzenlediği On Numara çekilişinin 886.sı gerçekleştirildi. 29 Temmuz On Numara sonuçları Ankara, Bursa, Mersin, İstanbul ve İzmir’den beş talihlinin yüzünü güldürdü. Milli Piyango İdaresinin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 22 numaradan 10 tanesini tahmin etmeyi başaran 5 talihlinin her biri 66 biner TL kazandılar. İşte haftanın On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 23, 26, 35, 36, 42, 46, 49, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 76 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 886. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi 66 bin 90 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 137 kişi bin 608 lira 85'er kuruş, 8 bilen 2 bin 481 kişi 88 lira 80'er kuruş, 7 bilen 23 bin 830 kişi 17 lira 80'er kuruş, 6 bilen 136 bin 168 kişi 3 lira 20'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 163 bin 404 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Altındağ, Bursa'nın Osmangazi, Mersin'in Tarsus, İstanbul'un Ümraniye ve İzmir'in Foça ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 203 bin 2 lira 10 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 878 bin 112 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 489 bin 556 lira 7 kuruş aktarıldı.

Mavi ve yeşilin buluştuğu nokta büyülüyor Mavi ve yeşilin buluştuğu nokta büyülüyor
Güneş ve Uranüs arasında sert temasGüneş ve Uranüs arasında sert temas
Kritik toplantı bugün! Çok önemli başlıklar masadaKritik toplantı bugün! Çok önemli başlıklar masada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
on numara On Numara sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

Günlük burç yorumları 30 Temmuz Salı - Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Kritik MGK toplantısı bugün! Çok önemli başlıklar masada

Kritik toplantı bugün! Çok önemli başlıklar masada

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İstanbul'da 73 adrese eş zamanlı operasyon

Bu kez helikopterler devreye girdi! İstanbul'da dev operasyon

Lastik değiştiren belediye çalışanlarına TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Belediye çalışanlarına TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.