On Numara sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? 24 Şubat On Numara çekiliş ve bilet sorgulama

On Numara çekiliş sonuçları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Şans oyunu meraklısı milyonlarca kişi talih kuşu kendilerine konacak mı diye heyecanla bekliyor. Bu akşam canlı gerçekleştirilecek çekilişe ilgi yine oldukça büyük. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? İşte cevaplar...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Çekiliş, saat 20.00'da yapılacak. On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ web sitesi ve resmi Youtube kanalından takip edilebilecek.



ON NUMARA ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. On Numara kolon fiyatı 4 TL’dir.



Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

