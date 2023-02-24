HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. On Numara sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? 24 Şubat On Numara çekiliş ve bilet sorgulama

On Numara sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? 24 Şubat On Numara çekiliş ve bilet sorgulama

24.02.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşiyor. Vatandaşlar çekiliş için oldukça meraklanmış durumda. Her hafta birbirinden heyecanlı geçen On Numara'da bu akşam haftanın son çekilişi gerçekleştirilecek. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? İşte 24 Şubat On Numara çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

On Numara sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? 24 Şubat On Numara çekiliş ve bilet sorgulama

On Numara çekiliş sonuçları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Şans oyunu meraklısı milyonlarca kişi talih kuşu kendilerine konacak mı diye heyecanla bekliyor. Bu akşam canlı gerçekleştirilecek çekilişe ilgi yine oldukça büyük. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? İşte cevaplar...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Çekiliş, saat 20.00'da yapılacak. On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ web sitesi ve resmi Youtube kanalından takip edilebilecek.
maxresdefault (1)

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. On Numara kolon fiyatı 4 TL’dir.
images (8)
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEB'den 93 okul hakkında İstanbul Valiliği'ne yazı: İvedilikle...MEB'den 93 okul hakkında İstanbul Valiliği'ne yazı: İvedilikle...
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlarSon seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Depremzedeler için ücretsiz oldu! Depremzedeler için ücretsiz oldu!
Anahtar Kelimeler:
on numara çekiliş sonuçları on numara çekilişi

En Çok Okunan Haberler

Merak uyandırmıştı! Altın dolu çantanın akıbeti belli oldu

Merak uyandırmıştı! Altın dolu çantanın akıbeti belli oldu

Meclis’in EYT mesaisi yeniden başlıyor: 2 önemli yasa ve deprem ayarı...

Meclis’in EYT mesaisi yeniden başlıyor: 2 önemli yasa ve deprem ayarı...

Depremden sonra ilgi odağı haline geldi! "Kendi malımı tanıyamadım"

Depremden sonra ilgi odağı haline geldi! "Kendi malımı tanıyamadım"

İnşaatlar durduruldu! Valilik duyurdu

İnşaatlar durduruldu! Valilik duyurdu

BDDK duyurdu: Kredi limitleri yükseltildi

BDDK duyurdu: Kredi limitleri yükseltildi

Akşener'den çok konuşulacak 'Saraçhane' çıkışı!

Akşener'den çok konuşulacak 'Saraçhane' çıkışı!

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.