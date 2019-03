ÇANAKKALE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "On yıllardır bu ülkeye saldırıyorlar. Büyümesin diye darbe yaptılar. Bu ülkede başbakan astılar. Darbeler yaptılar. Bu ülkede bakanlar astılar. Cumhurbaşkanlarını hapislere attılar. Bu ülkede terörle anarşiyle bizi terbiye etmeye çalıştılar." dedi.

Soylu, AK Parti Biga İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programda Biga Belediye Meydanı önünde halka hitap etti.

Türkiye'ye her dönem bir saldırıda bulunulduğunu ve bu saldırıların on yıllardır devam ettiğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"On yıllardır bu ülkeye saldırıyorlar. Büyümesin diye darbe yaptılar. Bu ülkede başbakan astılar. Darbeler yaptılar. Bu ülkede bakanlar astılar. Cumhurbaşkanlarını hapislere attılar. Bu ülkede terörle anarşiyle bizi terbiye etmeye çalıştılar. Gecede yüzde 8 binlik faizlerle ekonomik saldırılarla bizi Amerika'dan, Avrupa'dan parmak sallayarak bizi küçük görerek bizi hakir görerek, bizi küçümseyerek on yıllardan beri bizi ayağa kaldırmamak için her türlü senaryoyu ortaya koydular. Kah, bir gün dediler ki 'siz köylüsünüz, bu ülkeyi siz yönetemezsiniz.' Kah, bir gün değerlerimize saldırdılar, kutsallarımıza, kıyafetimize... Bir annenin iki evladına, birisinin başı açık, birisinin başı örtülü. Onları birbirinden ayırmaya çalıştılar. Bu ülkede hastanelerde 5 dakika doktoru bize göstermeyi mucize kabul ettiler. Böyle yaşattılar."