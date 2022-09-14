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  4. Önce amcasını sonra kendini vurdu! Kan donduran o anlar kameraya yansıdı

Önce amcasını sonra kendini vurdu! Kan donduran o anlar kameraya yansıdı

14.09.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. S.E. isimli bir genç, para istediği amcasından olumlu yanıt alamayınca dehşet saçtı. Önce amcasını vuran S.E., sonra kendisini vurdu. O anlar ise kameraya saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kayapınar ilçesi 600. Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.E. isimli bir genç amcasından para istedi. Amca B.E.’den para alamayan genç tartıştıktan sonra belindeki tabancayla önce amcasına daha sonra kendi başına sıktı.

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O ANLAR KAMERADA

Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan amca ve yeğen ilk müdahalesi yapılarak Gaziyaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır amca yeğen
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