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Önce arabanın camını kırdı 2 saat sonra dehşet saçtı... Sokak ortasındaki vahşet böyle başlamış

05.06.2023 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada ağır yaralanan 2 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın gece saatlerinde sokakta yaşanan yol verme kavgasından kaynaklandığı iddia edilirken, şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İddiaya göre iki grubun yaşadığı yol verme tartışmasında şüpheli şahıs önce karşı tarafından aracının arka camını kırdı. Sözlü, yumruklu tartışmadan iki saat sonra taraflar tekrar karşılaşınca şüpheli tüfekle ateş açtı.

Önce arabanın camını kırdı 2 saat sonra dehşet saçtı... Sokak ortasındaki vahşet böyle başlamış

Olay saat 02.00 sıralarında Konak ilçesi Güney Mahalle 1151 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. ile Sebahattin Sonsuz (23) ve A.S. tartışmaya başladı. Aralarındaki gerginliğin artmasıyla tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada M.Ö., Sebahattin Sonsuz ve A.S.’yi vurarak yaraladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların yardımı ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavi altına alındı. Meydana gelen kavgada silahla başından vurulduğu öğrenilen Sebahattin Sonsuz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan A.S.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YOL VERME KAVGASI CİNAYETE DÖNDÜ

Öte yandan olayın sebebinin ise gece saatlerinde sokakta yaşanan yol verme kavgasından kaynaklandığı öne sürüldü. İddiaya göre İki grubun yol verme tartışması sonucunda M.Ö isimli şahıs karşı tarafın aracının arka camını kırdı. Bu olay iki tarafın sözlü yumruklu tartışmasına yol açtı. Bu tartışmadan iki saat kadar sonra saat 02.00 sıralarında tekrar karşılaşan gruba M.Ö tüfek ile ateş açtı. Olayda hayatını kaybeden Sebahattin Sonsuz'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Sonsuz'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Cinayet ve yaralama şüphelisi M.Ö.'yü yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. (İHA)

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