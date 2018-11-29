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Önce bayıltana kadar dövdü, sonra tecavüz etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

Pek çok ünlü dergi için poz veren ve defilelerde boy gösteren Rus model Kira Dice, sevgilisinin saldırısına uğradı. Yüzü tanınmaz hale gelen güzel model, yaşadığı travmayı sosyal medya hesabından anlattı. Olayın üzerinden 2 ay geçtikten sonra konuşabilen Kira Dice, olanları korkuları yüzünden kimseyle paylaşamadığını söyledi.

Birlikte kaldığı sevgilisinin saldırısına uğrayan Kira, feci şekilde dövüldükten sonra bilincini yitirdi. Uyandığındaysa sevgilisinin kendisine tecavüz ettiğini fark etti. İşte duyanları hayrete düşüren olayın detayları...

Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı!

Pazar günü sosyal medyada paylaşılan görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Kira Dice isimli Rus manken, eski sevgilisinin saldırısına uğradı.
Moskova'daki evinde sevgilisinin kendine yaptıklarını anlatan Kira'nın paylaştığı fotoğrafları görenlerin yüreği sızladı.
Birlikte yşaadığı eski sevgilisinin kendisini korkunç şekilde dövdüğünü söyleyen Kira, paylaşımlarını da morarmış yüzünün yer aldığı kareler eşliğinde yaptı.
İddiaya göre, sevgilisi dövdükten sonra baygın olarak yere yığılan Kira'ya tecavüz de etmişti. Gerekçe olarak ise genç mankenin Çin'de iş bulmasını ve kıskançlık krizine girdiğini göstermişti.
Hastaneye kaldırıldığında beyin sarsıntısı geçirdiği yönünde teşhis konulan Kira, olayın 2 ay önce yaşandığını söyledi.
Eski sevgilisinden korktuğu için aylarca kimseye anlatamamış. Yaşadıkları karşısında susmaması gerektiğine inandığında da bunu sosyal medya hesabından paylaşmış.
Dünyaca ünlü prestijli dergiler için poz veren Kira, pek çok defilede de boy göstermiş bir model.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya model manken tecavüz

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