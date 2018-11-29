Önce bayıltana kadar dövdü, sonra tecavüz etti!

Birlikte kaldığı sevgilisinin saldırısına uğrayan Kira, feci şekilde dövüldükten sonra bilincini yitirdi. Uyandığındaysa sevgilisinin kendisine tecavüz ettiğini fark etti. İşte duyanları hayrete düşüren olayın detayları...

Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı!

Pazar günü sosyal medyada paylaşılan görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Kira Dice isimli Rus manken, eski sevgilisinin saldırısına uğradı.

Moskova'daki evinde sevgilisinin kendine yaptıklarını anlatan Kira'nın paylaştığı fotoğrafları görenlerin yüreği sızladı.

Birlikte yşaadığı eski sevgilisinin kendisini korkunç şekilde dövdüğünü söyleyen Kira, paylaşımlarını da morarmış yüzünün yer aldığı kareler eşliğinde yaptı.

İddiaya göre, sevgilisi dövdükten sonra baygın olarak yere yığılan Kira'ya tecavüz de etmişti. Gerekçe olarak ise genç mankenin Çin'de iş bulmasını ve kıskançlık krizine girdiğini göstermişti.

Hastaneye kaldırıldığında beyin sarsıntısı geçirdiği yönünde teşhis konulan Kira, olayın 2 ay önce yaşandığını söyledi.

Eski sevgilisinden korktuğu için aylarca kimseye anlatamamış. Yaşadıkları karşısında susmaması gerektiğine inandığında da bunu sosyal medya hesabından paylaşmış.