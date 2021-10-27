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Önce bıçakladı sonra gasp etti, kaçarken yakalandı

27.10.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da bıçakla yaraladığı kişinin cep telefonunu gasp eden şahıs, polis ekipleriyle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı.

Önce bıçakladı sonra gasp etti, kaçarken yakalandı

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 19.30 sularında Haber Merkezi’nin Başharık Mahallesi’nde F.G. isimli şahsın, ismi Ahmet olduğu tespit edilen bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra şahsın cep telefonunu da gasp ederek araçla bölgeden kaçarak uzaklaştığını belirten anons üzerine ekipler harekete geçti.

Bölgede çalışma yapan ekipler ilk olarak yaralı şahsa ulaşırken, yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheli şahsın yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatan ekipler Mehmet Akif Caddesi üzerinde rastladıkları aracı durdurmak istedi, sivil ekiplerin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya çalışırken, yakalanarak gözaltına alındı.

ARAÇTA ÜZERİ KANLI BIÇAK BULUNDU

Araçta detaylı inceleme yapan ekipler üzerinde kan bulunan 1 adet bıçak, 2 adet cep telefonu buldu.

Başharık Mahallesi’nde meydana gelen ikinci bir bıçakla yaralama olayında ise aldığı darbeler sonucu yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki olayla da ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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