KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Önce çaydanlığınız ışıldasın sonra gözleriniz şenlensin! Kararmış çaydanlığınızı 5 dakikada pırıl pırıl yapın

Önce çaydanlığınız ışıldasın sonra gözleriniz şenlensin! Kararmış çaydanlığınızı 5 dakikada pırıl pırıl yapın

28.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süre demlikte bekleyen çay posası, harlı ateş ve daha pek çok etken çaydanlık üzerinde kararma ve lekeler oluşmasına sebep oluyor. Ama dert değil, kararan ve lekelenen çaydanlığınızı yeni gibi görünecek kadar parlak hale getirebilirsiniz. Peki, nasıl mı? Haydi, çaydanlıkları birlikte ışıldatalım.

Önce çaydanlığınız ışıldasın sonra gözleriniz şenlensin! Kararmış çaydanlığınızı 5 dakikada pırıl pırıl yapın

Bazen çaydanlığın sadece dışı değil içi de kararabilir. Hatta bu yüzden zaman zaman içtiğiniz çayın tadı bile bozulabilir. Bu durumda demliğinizi cilalamanız ve parlatmanız gerekiyor. Ancak tek çare kalaycıya gitmek değil. Çok pratik bir formülümüz var. İşte çaydanlığınızı 5 dakika içinde parlatacak o sihirli formül.

BEŞ DAKİKADA PIRIL PIRIL

Metal demliklerde amino temizleyiciler yerine doğal yöntemlerin kullanılması demliğin aşınmaması açısından oldukça önemli. Ayrıca doğal yöntemleri tercih etmeniz sağlığınıza da fayda sağlayacak. Kararan çaydanlıkları parlatmak için yalnızca tuz ve sirkeye ihtiyacınız var. Bu ikili kısa sürede çaydanlığı yeni gibi yapmak için yeterli. Uygulama için;

  • Sirkeyi bir kaseye döküp yaklaşık 1 çay kaşığı tuz ekleyin çaydanlığınızın boyutuna göre miktar değişebilir.

  • Tuz sirke içinde eriyene kadar karıştırın.

  • Ardından karışımı çaydanlığın içinde bir süre bekletin. Daha sonra bir bez yardımıyla çaydanlığın için güzelce silin.

  • Çaydanlığın dış yüzeyini de sirke ve tuz karışımıyla yıkadıktan sonra suyla durulayın ve kurulayın.

Bu yöntem sonrasında yeni alınmış gibi pırıl pırıl bir çaydanlığa sahip olacaksınız.

ALTERNATİF YÖNTEMLER

LİMON KABUĞU

  • Limon kabuklarını küçük parçalar halinde kesin ve demliği ovalayın.

  • Ardından nemli bir bezle silmeye devam edin.

  • Kısa bir süre bekledikten sonra bol su ile durulayın, yumuşak bir bezle kurulayın.

  • İşlem sonucunda çaydanlığınız temiz ve parlak olacak.

PATATES MUCİZESİ

  • 1 adet patatesi soyup su ile birlikte çaydanlığınıza koyun ve kaynatın.

  • Pişmiş patatesler çaydanlık üzerinde kireç izi bırakmıyor.

  • Sadece durulamanız ve yeniden çaydanlık içerisinde su kaynatmanız yeterli.

ELMA KABUĞU

  • Elma kabuğunu demliğe koyun ve biraz su ekleyin.

  • Bu karışımı ocakta kaynatın.

  • Elmalı suyun bir kısmını ayırın ve geri kalan kısmını dökün.

  • Ayırdığınız karışımı kullanarak sünger veya pamuklu bir bezle çaydanlığın içine ve dışını parlatın.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kullanmadığınız mumları değerlendirmeniz için önerilerKullanmadığınız mumları değerlendirmeniz için öneriler
İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif önerilerİlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler
Doğru saç modeliyle daha genç görünebilirsinizDoğru saç modeliyle daha genç görünebilirsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Yuvarlak ve güzel bir kalçaya sahip olmak mı? İşte hayalinize giden 3 kestirme yol...

Yuvarlak ve güzel bir kalçaya sahip olmak mı? İşte hayalinize giden 3 kestirme yol...

Topuk dikeniyle baş etmenize yardımcı olacak yöntemler

Topuk dikeniyle baş etmenize yardımcı olacak yöntemler

Ayağa dar gelen, sıkan/vuran ayakkabıları genişletme yolları

Ayağa dar gelen, sıkan/vuran ayakkabıları genişletme yolları

İlginizi Çekebilir

Yasak aşkta aylar sonra itiraf! “Sosyal mesafe kurallarını...”

Yasak aşkta aylar sonra itiraf! “Sosyal mesafe kurallarını...”

Yıllardır vücut kıllarını almıyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Yıllardır vücut kıllarını almıyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.