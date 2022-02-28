Önce çaydanlığınız ışıldasın sonra gözleriniz şenlensin! Kararmış çaydanlığınızı 5 dakikada pırıl pırıl yapın

Bazen çaydanlığın sadece dışı değil içi de kararabilir. Hatta bu yüzden zaman zaman içtiğiniz çayın tadı bile bozulabilir. Bu durumda demliğinizi cilalamanız ve parlatmanız gerekiyor. Ancak tek çare kalaycıya gitmek değil. Çok pratik bir formülümüz var. İşte çaydanlığınızı 5 dakika içinde parlatacak o sihirli formül.

BEŞ DAKİKADA PIRIL PIRIL

Metal demliklerde amino temizleyiciler yerine doğal yöntemlerin kullanılması demliğin aşınmaması açısından oldukça önemli. Ayrıca doğal yöntemleri tercih etmeniz sağlığınıza da fayda sağlayacak. Kararan çaydanlıkları parlatmak için yalnızca tuz ve sirkeye ihtiyacınız var. Bu ikili kısa sürede çaydanlığı yeni gibi yapmak için yeterli. Uygulama için;

Sirkeyi bir kaseye döküp yaklaşık 1 çay kaşığı tuz ekleyin çaydanlığınızın boyutuna göre miktar değişebilir.

Tuz sirke içinde eriyene kadar karıştırın.

Ardından karışımı çaydanlığın içinde bir süre bekletin. Daha sonra bir bez yardımıyla çaydanlığın için güzelce silin.

Çaydanlığın dış yüzeyini de sirke ve tuz karışımıyla yıkadıktan sonra suyla durulayın ve kurulayın.

Bu yöntem sonrasında yeni alınmış gibi pırıl pırıl bir çaydanlığa sahip olacaksınız.

ALTERNATİF YÖNTEMLER

LİMON KABUĞU

Limon kabuklarını küçük parçalar halinde kesin ve demliği ovalayın.

Ardından nemli bir bezle silmeye devam edin.

Kısa bir süre bekledikten sonra bol su ile durulayın, yumuşak bir bezle kurulayın.

İşlem sonucunda çaydanlığınız temiz ve parlak olacak.

PATATES MUCİZESİ

1 adet patatesi soyup su ile birlikte çaydanlığınıza koyun ve kaynatın.

Pişmiş patatesler çaydanlık üzerinde kireç izi bırakmıyor.

Sadece durulamanız ve yeniden çaydanlık içerisinde su kaynatmanız yeterli.

ELMA KABUĞU

Elma kabuğunu demliğe koyun ve biraz su ekleyin.

Bu karışımı ocakta kaynatın.

Elmalı suyun bir kısmını ayırın ve geri kalan kısmını dökün.

Ayırdığınız karışımı kullanarak sünger veya pamuklu bir bezle çaydanlığın içine ve dışını parlatın.



